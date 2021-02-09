Полицейские в Николаеве приехали на вызов и обнаружили мужчину, который уклонялся от суда.

Об этом пишут на странице патрульной полиции Николаевской области в Facebook.

Сообщается, что вчера, 8 февраля, примерно в 18:00, полицейским доложили о драке между тремя мужчинами на платформе автовокзала по проспекту Богоявленскому в Николаеве. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили у одного из участников драки признаки сильного алкогольного опьянения. Он вел себя неадекватно, а когда увидел полицейских, начал заметно нервничать.

Во время проверки личности оказалось, что это 37-летний житель Хмельницка. Полицейские выяснили, что мужчина находится в розыске как лицо, которое уклоняется от исполнения приговора суда. В 2019 году гражданина осудили к наказанию в виде лишения свободы по части 3 статьи 186 «Грабеж, соединенный с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинивший значительный ущерб потерпевшему». В данный момент мужчину передали следователям для установления всех обстоятельств дела.

Напомним, 5 февраля николаевские патрульные задержали в центре города пьяного мужчину. Впоследствии выяснилось, что он находится в розыске.