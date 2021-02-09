Сегодня, 9 февраля, в Николаевской области из-за ухудшения погодных условий на проезжую часть упало дерево.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области.

Как сообщается, сегодня утром, в 7:20 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на автодороге Т-1510 «Арбузинка-Еланец-Новая Одесса-Николаев» в пределах Вознесенского района необходима помощь спасателей.

Прибыв на место происшествия, сотрудники ГСЧС установили, что из-за снега и порывистого ветра на проезжую часть упало дерево. Спасатели распилили его и убрали с дороги. Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал.

От ГСЧС задействовали 1 единицу техники и работали 3 человека.

Напомним, 25 января спасатели распилили и убрали дерево на проезжей части автодороги H-24 «Николаев-Благовещенское» возле села Раковое Вознесенского района.