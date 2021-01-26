За прошедшие сутки подразделения Главного управления ДСНС Украины в Николаевской области дважды оказывали помощь на территории области.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области.

Так, вчера, 25 января, в 23:40 отделение 12 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области выехало для распила и уборки дерева с проезжей части автодороги H-24 «Николаев-Благовещенское » возле села Раковое Вознесенского района.

Уже сегодня, 26 января, спасатели 22 ГПСЧ на специальной аварийно-спасательной машине достали из грязи автомобиль Skoda Octavia, который съехал в кювет на трассе Т 1513 «Нечаяное-Очаков» в пределах Очакова.

Напомним, 24 января в Службу спасения поступила информация о застрявшем на бездорожье автомобиле скорой помощи. Инцидент произошел в селе Новогригорьевка Вознесенского района.

Ранее сообщалось, что в субботу, 23 января, спасатели Николаевщины трижды оказывали помощь гражданам, вытягивая их автомобили, которые застряли на проблемных участках дорог.