Николаевские правоохранители ищут очевидцев ДТП, которое произошло утром, 5 февраля, в Ингульском районе города.
Об этом сообщается на странице патрульной полиции Николаевской области в Facebook.
Известно, что 5 февраля, примерно в 08:20, около дома №41 на проспекте Богоявленском в Николаеве белый автомобиль Renault Kangoo наехал на припаркованный Nissan, после чего скрылся. Номерной знак машины правонарушителя сейчас устанавливается.
В связи с этим, сотрудники отдела розыска и обработки материалов ДТП УПП в Николаевской области просят возможных очевидцев аварии сообщить по телефонам (063) 996 65-05, (063) 191-26-26, (0512) 53-18-44, 102 или обратиться по адресу: город Николаев, улица Новозаводская 1б/1, кабинет 113.
Напомним, вчера, 8 февраля, на проспекте Героев Украины в Николаеве столкнулись автомобили Mazda CX-5 и Mitsubishi Outlander.
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Николаевские правоохранители ищут очевидцев ДТП, которое произошло утром, 5 февраля, в Ингульском районе города.
Об этом сообщается на странице патрульной полиции Николаевской области в Facebook.
Известно, что 5 февраля, примерно в 08:20, около дома №41 на проспекте Богоявленском в Николаеве белый автомобиль Renault Kangoo наехал на припаркованный Nissan, после чего скрылся. Номерной знак машины правонарушителя сейчас устанавливается.
В связи с этим, сотрудники отдела розыска и обработки материалов ДТП УПП в Николаевской области просят возможных очевидцев аварии сообщить по телефонам (063) 996 65-05, (063) 191-26-26, (0512) 53-18-44, 102 или обратиться по адресу: город Николаев, улица Новозаводская 1б/1, кабинет 113.
Напомним, вчера, 8 февраля, на проспекте Героев Украины в Николаеве столкнулись автомобили Mazda CX-5 и Mitsubishi Outlander.