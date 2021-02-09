Николаевские правоохранители ищут очевидцев ДТП, которое произошло утром, 5 февраля, в Ингульском районе города.

Об этом сообщается на странице патрульной полиции Николаевской области в Facebook.

Известно, что 5 февраля, примерно в 08:20, около дома №41 на проспекте Богоявленском в Николаеве белый автомобиль Renault Kangoo наехал на припаркованный Nissan, после чего скрылся. Номерной знак машины правонарушителя сейчас устанавливается.

В связи с этим, сотрудники отдела розыска и обработки материалов ДТП УПП в Николаевской области просят возможных очевидцев аварии сообщить по телефонам (063) 996 65-05, (063) 191-26-26, (0512) 53-18-44, 102 или обратиться по адресу: город Николаев, улица Новозаводская 1б/1, кабинет 113.

Напомним, вчера, 8 февраля, на проспекте Героев Украины в Николаеве столкнулись автомобили Mazda CX-5 и Mitsubishi Outlander.