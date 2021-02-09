Возле горнолыжного курорта Куршевель во Франции разбился вертолет: два человека погибли, еще троих госпитализировали.

Об этом сообщает пресс-служба префектуры департамента Савойя в Twitter.

Сообщение о крушении вертолета поступило около 17:20 по местному времени. Он упал в точке на высоте 1,9 тысячи метров между озером Розьер и мысом Вийар. При этом спасательная бригада прибыла на место происшествия примерно через 40 минут.

В результате крушения вертолета два человека погибли, еще один в критическом состоянии был доставлен в больницу. Двое других с тяжелыми травмами также были госпитализированы.

Напомним, ранее в США в штате Нью-Йорк разбился вертолет Национальной гвардии UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»). Погибли трое военнослужащих.