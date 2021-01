В США в штате Нью-Йорк разбился вертолет Национальной гвардии UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»). Погибли трое военнослужащих.

Об этом сообщил шериф округа Монро, где произошла авария, Тодд Бакстер, пишет РБК-Украина.

Вертолет рухнул на фермерском поле вблизи города Мендон и загорелся.

Large first responder scene at W Bloomfield and Cheese Factory Rd. Road totally blocked off. Working to find out specifics right now. @News_8 pic.twitter.com/7nO2yy9kBw