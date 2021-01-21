В США в штате Нью-Йорк разбился вертолет Национальной гвардии UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»). Погибли трое военнослужащих.

Об этом сообщил шериф округа Монро, где произошла авария, Тодд Бакстер, пишет РБК-Украина.

Вертолет рухнул на фермерском поле вблизи города Мендон и загорелся.

— Мы ждем от Национальной гвардии подтверждения личности тех, кто был на борту, и опознания наших великих солдат, - уточнил он.

Large first responder scene at W Bloomfield and Cheese Factory Rd. Road totally blocked off. Working to find out specifics right now. @News_8 pic.twitter.com/7nO2yy9kBw — Jack Watson (@JackWatsonTV) January 21, 2021

Вертолет использовался для медицинской эвакуации, национальная гвардия штата заявила, что экипаж выполнял тренировочный полет. По информации гвардии, на борту было всего три человека.

Напомним, что в Мексике произошла авиакатастрофа легкомоторного самолета CESSNA, на борту которого были шестеро человек. Среди них также четверо несовершеннолетних.