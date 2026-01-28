 Проблеми з електротранспортом у Миколаєві: причини та виклики

У Миколаєві найближчими днями можуть бути перебої у роботі електротранспорту

Директор «Миколаївелектротранс» пояснив, чому в місті зараз можуть бути перебої з електротранспортом. Фото: Юрій СметанаДиректор «Миколаївелектротранс» пояснив, чому в місті зараз можуть бути перебої з електротранспортом. Фото: Юрій Сметана

Постійні відключення світла та складні погодні умови створюють значні виклики для стабільної роботи електротранспорту у Миколаєві. Курсування трамваїв та тролейбусів у місті зараз тримається «на руках» людей, які працюють на межі можливостей.

Про це повідомив голова «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана, пояснюючи перебої з електротранспортом у місті.

Він зазначає, що через погодинні та аварійні графіки відключень енергосистема працює нестабільно, режими живлення постійно змінюються, а часу з електроенергією критично мало. За словами Юрія Сметани, в таких умовах організувати стабільну роботу електротранспорту дуже важко.

Ситуацію додатково ускладнюють складні погодні умови: опади, ожеледь, туман, різкі перепади температур.

— Усе це безпосередньо впливає на контактну мережу, тягові підстанції та рухомий склад. Багато рішень доводиться приймати не «за інструкцією», а виходячи з реальної технічної ситуації тут і зараз, — пояснює Юрій Сметана.

Ожеледь на . Фото: Юрій СметанаОжеледь на контактній. Фото: Юрій Сметана

Очільник «Миколаївелектротранс» наголошує, що фактично сьогодні значна частина роботи тримається на плечах працівників комунального підприємства.

— Водії, диспетчери, енергетики, ремонтні бригади роблять, без перебільшення, нереальні речі. Відверто кажучи, електротранспорт у місті зараз тримається буквально «на руках» людей, які працюють на межі можливостей, — розповідає Юрій Сметана.

Працівники . Фото: Юрій СметанаПрацівники «Миколаївелектротранс». Фото: Юрій Сметана
Працівники . Фото: Юрій СметанаПрацівники «Миколаївелектротранс». Фото: Юрій Сметана

Він підкреслює, що у таких складних умовах можливі збої й відхилення в роботі трамваїв та тролейбусів.

— Це не питання бажання чи недопрацювання — це наслідок зовнішніх обставин, на які ми не маємо впливу, — підсумував начальник «Миколаївелектротранс».

Він також подякував пасажирам за розуміння й терпіння в цей складний час.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що Виконком Миколаєва затвердив зміни до тролейбусних маршрутів №10 та №11.

