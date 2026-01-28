Виконком Миколаєва затвердив зміни до тролейбусних маршрутів №10 та №11

Члени виконкому затвердили зміни до мережі тролейбусних маршрутів. Фото: КП ММР "Миколаївелектротранс"

Члени виконкому затвердили зміни до мережі тролейбусних маршрутів №10 та №11 та місць розташування зупинок.

Відповідний проєкт рішення підтримали за засіданні у середу, 28 січня, повідомляють «МикВісті».

Заступник начальника управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради - начальник відділу транспорту, зв'язку та телекомунікацій Олег Кукса зазначив, що рішення щодо маршруту №10 «мікрорайон Намив — вулиця Айвазовського» приймалося з ціллю швидкої та повної зарядки акумуляторної батареї тролейбуса. Згідно з проєктом, загальна довжина маршруту становитиме 56,1 кілометра.

«Маршрут в тестовому режимі виправдав себе», — зазначив він.

Зупинки тролейбусного маршруту № 10 Зупинки тролейбусного маршруту № 10

Щодо маршруту №11 «вулиця Айвазовського (кільцевий)» буде змінено маршрут руху з вулиці Самойловича на вулицю Океанівську.

«Це буде більш безпечний виїзд на перехрестя з проспектом Богоявленським. Департаментом ЖКГ були проведені роботи щодо обрізки гілок дерев по вулиці Океанівській», — проінформував Олег Кукса.

Комунальному підприємству «Миколаївелектротранс» доручили внести відповідні зміни до паспортів маршрутів та погодити їх з управлінням патрульної поліції в Миколаївській області.

Крім того, комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство має замовити та погодити оновлені схеми організації дорожнього руху. Адміністрації Корабельного району доручать облаштувати зупиночні майданчики відповідно до оновленої мережі маршрутів.

Нагадаємо, що у Миколаєві у разі тривалих відключень світла у віддалених районах тролейбуси заряджатимуть від генераторів, а при необхідності частину перевезень забезпечать автобусами.

Також нагадаємо, що через критичну ситуацію в енергосистемі України тимчасово змінили напрям і графік руху тролейбусного маршруту № 8 у Миколаєві.

