Виконком Миколаєва затвердив зміни до тролейбусних маршрутів №10 та №11
- Альона Коханчук
11:38, 28 січня, 2026
Члени виконкому затвердили зміни до мережі тролейбусних маршрутів №10 та №11 та місць розташування зупинок.
Відповідний проєкт рішення підтримали за засіданні у середу, 28 січня, повідомляють «МикВісті».
Заступник начальника управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради - начальник відділу транспорту, зв'язку та телекомунікацій Олег Кукса зазначив, що рішення щодо маршруту №10 «мікрорайон Намив — вулиця Айвазовського» приймалося з ціллю швидкої та повної зарядки акумуляторної батареї тролейбуса. Згідно з проєктом, загальна довжина маршруту становитиме 56,1 кілометра.
«Маршрут в тестовому режимі виправдав себе», — зазначив він.
Щодо маршруту №11 «вулиця Айвазовського (кільцевий)» буде змінено маршрут руху з вулиці Самойловича на вулицю Океанівську.
«Це буде більш безпечний виїзд на перехрестя з проспектом Богоявленським. Департаментом ЖКГ були проведені роботи щодо обрізки гілок дерев по вулиці Океанівській», — проінформував Олег Кукса.
Комунальному підприємству «Миколаївелектротранс» доручили внести відповідні зміни до паспортів маршрутів та погодити їх з управлінням патрульної поліції в Миколаївській області.
Крім того, комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство має замовити та погодити оновлені схеми організації дорожнього руху. Адміністрації Корабельного району доручать облаштувати зупиночні майданчики відповідно до оновленої мережі маршрутів.
Нагадаємо, що у Миколаєві у разі тривалих відключень світла у віддалених районах тролейбуси заряджатимуть від генераторів, а при необхідності частину перевезень забезпечать автобусами.
Також нагадаємо, що через критичну ситуацію в енергосистемі України тимчасово змінили напрям і графік руху тролейбусного маршруту № 8 у Миколаєві.
Рух здійснюється за схемою:
- Залізничний вокзал «Миколаїв-Вантажний» — мікрорайон Матвіївка (вулиця Силікатна) до кінцевої зупинки.
