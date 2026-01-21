У Миколаєві змінили графік руху тролейбусу №8 через відключення електроенергії

Тролейбусний маршрут у Матвіївку. Фото: «Миколаївелектротранс»

Через критичну ситуацію в енергосистемі України тимчасово змінили напрям і графік руху тролейбусного маршруту № 8 у Миколаєві.

Про це повідомили в комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс».

Рух здійснюється за схемою:

Залізничний вокзал «Миколаїв-Вантажний» — мікрорайон Матвіївка (вулиця Силікатна) до кінцевої зупинки.

Зазначається, що зміни мають тимчасовий характер та діятимуть до стабілізації електропостачання.

Про відновлення руху за звичним маршрутом повідомлять додатково.

Графік тролейбусного маршруту № 8 у Миколаєві. Ілюстрація: Миколаївелектротранс

Нагадаємо, у Миколаєві 21 січня через туман і низьку температуру повітря сталося обмерзання контактної мережі, тому можливі затримки електротранспорту.