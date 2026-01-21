У Миколаєві змінили графік руху тролейбусу №8 через відключення електроенергії
12:40, 21 січня, 2026
-
Через критичну ситуацію в енергосистемі України тимчасово змінили напрям і графік руху тролейбусного маршруту № 8 у Миколаєві.
Про це повідомили в комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс».
Рух здійснюється за схемою:
- Залізничний вокзал «Миколаїв-Вантажний» — мікрорайон Матвіївка (вулиця Силікатна) до кінцевої зупинки.
Зазначається, що зміни мають тимчасовий характер та діятимуть до стабілізації електропостачання.
Про відновлення руху за звичним маршрутом повідомлять додатково.
Нагадаємо, у Миколаєві 21 січня через туман і низьку температуру повітря сталося обмерзання контактної мережі, тому можливі затримки електротранспорту.
