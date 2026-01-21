 У Миколаєві 21 січня ускладнено рух електротранспорту через погодні умови

  • середа

    21 січня, 2026

  • -0.7°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 21 січня , 2026 середа

  • Миколаїв • -0.7° Мінлива хмарність

Через обмерзання контактної мережі у Миколаєві ускладнено рух електротранспорту

Фото: МикВістіУ Миколаєві 21 січня ускладнено рух електротранспорту. Фото: МикВісті

У Миколаєві 21 січня через туман і низьку температуру повітря сталося обмерзання контактної мережі, тому можливі затримки електротранспорту.

Про це повідомили у КП «Миколаївелектротранс».

У підприємстві зазначили, що через посилений графік погодинних відключень електроенергії не було технічної можливості своєчасно випустити спеціальний рухомий склад для очищення контактної мережі від льоду. У результаті робота електротранспорту в місті ускладнена.

«Наразі рух електротранспорту здійснюється у складних технічних умовах і може відбуватися з суттєвими відхиленнями від встановлених графіків. У разі змін у русі водії додатково оголошуватимуть фактичний маршрут та кінцеву зупинку», — повідомили у «Миколаївелектротрансі».

Фахівці підприємства працюють над стабілізацією роботи електротранспорту.

Нагадаємо, у Миколаєві та області до кінця тижня очікується незначне потепління — температура підвищиться лише на кілька градусів, однак зима свої позиції не здаватиме.

Читайте також статтю «МикВісті» про загальну ситуацію у місті «Тепло, точки видачі води та робота шкіл: яка зараз ситуація у Миколаєві».

В управлінні спорту Миколаєва провели обшук у справі фіктивного бронювання

Росіяни атакували гімназію в Очакові, коли в укритті були учні й вчителі

1 година тому

Тепло, точки видачі води та робота шкіл: яка зараз ситуація у Миколаєві

Анна Гакман

Головне сьогодні