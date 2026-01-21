Через обмерзання контактної мережі у Миколаєві ускладнено рух електротранспорту

У Миколаєві 21 січня ускладнено рух електротранспорту. Фото: МикВісті

У Миколаєві 21 січня через туман і низьку температуру повітря сталося обмерзання контактної мережі, тому можливі затримки електротранспорту.

Про це повідомили у КП «Миколаївелектротранс».

У підприємстві зазначили, що через посилений графік погодинних відключень електроенергії не було технічної можливості своєчасно випустити спеціальний рухомий склад для очищення контактної мережі від льоду. У результаті робота електротранспорту в місті ускладнена.

«Наразі рух електротранспорту здійснюється у складних технічних умовах і може відбуватися з суттєвими відхиленнями від встановлених графіків. У разі змін у русі водії додатково оголошуватимуть фактичний маршрут та кінцеву зупинку», — повідомили у «Миколаївелектротрансі».

Фахівці підприємства працюють над стабілізацією роботи електротранспорту.

Нагадаємо, у Миколаєві та області до кінця тижня очікується незначне потепління — температура підвищиться лише на кілька градусів, однак зима свої позиції не здаватиме.

