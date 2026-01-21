Через обмерзання контактної мережі у Миколаєві ускладнено рух електротранспорту
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
12:00, 21 січня, 2026
-
У Миколаєві 21 січня через туман і низьку температуру повітря сталося обмерзання контактної мережі, тому можливі затримки електротранспорту.
Про це повідомили у КП «Миколаївелектротранс».
У підприємстві зазначили, що через посилений графік погодинних відключень електроенергії не було технічної можливості своєчасно випустити спеціальний рухомий склад для очищення контактної мережі від льоду. У результаті робота електротранспорту в місті ускладнена.
«Наразі рух електротранспорту здійснюється у складних технічних умовах і може відбуватися з суттєвими відхиленнями від встановлених графіків. У разі змін у русі водії додатково оголошуватимуть фактичний маршрут та кінцеву зупинку», — повідомили у «Миколаївелектротрансі».
Фахівці підприємства працюють над стабілізацією роботи електротранспорту.
Нагадаємо, у Миколаєві та області до кінця тижня очікується незначне потепління — температура підвищиться лише на кілька градусів, однак зима свої позиції не здаватиме.
Читайте також статтю «МикВісті» про загальну ситуацію у місті «Тепло, точки видачі води та робота шкіл: яка зараз ситуація у Миколаєві».
Останні новини про: Миколаївелектротранс
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.