У Миколаєві тролейбуси заряджатимуть від генераторів у разі тривалого відключення світла

У Миколаєві тролейбуси у віддалених районах заряджатимуться від генераторів. Архівне фото: МикВісті

У Миколаєві у разі тривалих відключень світла у віддалених районах тролейбуси заряджатимуть від генераторів, а при необхідності частину перевезень забезпечать автобусами.

Про це заявив директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Дмитро Бездольний під час брифінгу сьогодні, 22 січня, пишуть «МикВісті».

За його словами, частину тролейбусів уже заряджали від генераторів.

— Знову ж таки, усе буде залежати від обставин. Тобто навіть у Корабельному районі на підстанції є генератор. Вже були перебої, і тролейбуси підключалися до генераторів. Тобто в певні моменти ми виходимо з ситуації так. Якщо перебої триватимуть довше, значить будуть спускатись автобуси і так далі. Ну, будемо робити те, що в наших можливостях. Але ми бачимо і Київ, і Одесу не завжди, на жаль, виходить подолати ті кризи, які настають. Тому сподіваємося на краще. Проте до всього підготуватись просто неможливо, — сказав Дмитро Бездольний.

Зазначимо, що на думку першого заступника міського голови Віталія Лукова, у разі перебоїв з електропостачанням електротранспорт не зможе працювати стабільно.

— Регіональна й державна влада однозначно роблять усе можливе, щоб мінімізувати наслідки війни, однак повністю ліквідувати їх неможливо. Якщо виникатимуть перебої з електропостачанням, електротранспорт, звісно, не зможе працювати стабільно, адже він залежить від електроенергії. Навіть з урахуванням того, що частину тролейбусів можна заряджати від генераторів і вони мають автономний хід, узимку така генерація є менш ефективною: акумулятори працюють на 30–40% гірше, ніж улітку. Тож як можна пообіцяти людям у Матвіївці регулярне транспортне сполучення? Це було б нечесно, — сказав Віталій Луков у коментарі «МикВісті».

Нагадаємо, сьогодні, 22 січня, у Миколаєві курсують лише тролейбуси з автономним ходом, рух трамваїв тимчасово призупинили.

Як повідомили в комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс», електротранспорт у місті працює в обмеженому режимі через графіки аварійних та погодинних відключень електроенергії.

Нагадаємо, ситуація з електропостачанням у Миколаївській області залишається складною. Жителям варто бути готовими до найгіршого сценарію — до двох годин світла на добу.

Зазначимо, що сьогодні очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вибачився перед миколаївцями за часті перебої з електропостачанням та зазначив, що вплинути на ситуацію наразі неможливо.

