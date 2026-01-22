 У Миколаєві 22 грудня на маршрути вийшли лише тролейбуси з автономним ходом

У Миколаєві курсують лише тролейбуси з автономним ходом, рух трамваїв призупинили

У Миколаєві 22 грудня на маршрути вийдуть лише тролейбуси з автономним ходом. Фото: МикВістіУ Миколаєві 22 грудня на маршрути вийшли лише тролейбуси з автономним ходом. Фото: Миколаївелектротранс

Сьогодні, 22 січня, у Миколаєві курсують лише тролейбуси з автономним ходом, рух трамваїв тимчасово призупинили.

Про це повідомили в комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс»

Зазначається, електротранспорт у місті працює в обмеженому режимі через графіки аварійних та погодинних відключень електроенергії.

«Рух трамваїв тимчасово призупинено. По мірі стабілізації ситуації рухомий склад поступово повертатиметься на маршрути міста — про що проінформуємо додатково», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ситуація з електропостачанням у Миколаївській області залишається складною. Жителям варто бути готовими до найгіршого сценарію — до двох годин світла на добу.

Зазначимо, що сьогодні очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вибачився перед миколаївцями за часті перебої з електропостачанням та зазначив, що вплинути на ситуацію наразі неможливо.

«Нічого не можемо вдіяти», — Кім про ситуацію зі світлом на Миколаївщині
Світло у Миколаєві може бути лише 2 години на добу — Кім радить готуватись до найгіршого і не жалітись
У департаменті ЖКГ Миколаєва сподіваються, що колапсу через відключення світла не буде
новини
У департаменті ЖКГ Миколаєва сподіваються, що колапсу через відключення світла не буде

Анна Гакман
новини
У бюджеті Миколаєва не вистачило коштів на муніципальні надбавки вихователям дитсадків

Альона Коханчук
новини
«Дві години світла на добу»: в мерії Миколаєва розповіли чи готові до тривалих відключень світла

Анна Гакман
новини
Миколаївські депутати хочуть звернутися до влади через заплановане посилення податків для підприємців

Альона Коханчук
новини
Ще одному керівнику КП у Миколаєві вручили підозру: закупив світлофори, а їх немає

Аліса Мелік-Адамян
Головне сьогодні