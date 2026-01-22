У Миколаєві курсують лише тролейбуси з автономним ходом, рух трамваїв призупинили

У Миколаєві 22 грудня на маршрути вийшли лише тролейбуси з автономним ходом. Фото: Миколаївелектротранс

Сьогодні, 22 січня, у Миколаєві курсують лише тролейбуси з автономним ходом, рух трамваїв тимчасово призупинили.

Про це повідомили в комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс»

Зазначається, електротранспорт у місті працює в обмеженому режимі через графіки аварійних та погодинних відключень електроенергії.

«Рух трамваїв тимчасово призупинено. По мірі стабілізації ситуації рухомий склад поступово повертатиметься на маршрути міста — про що проінформуємо додатково», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ситуація з електропостачанням у Миколаївській області залишається складною. Жителям варто бути готовими до найгіршого сценарію — до двох годин світла на добу.

Зазначимо, що сьогодні очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вибачився перед миколаївцями за часті перебої з електропостачанням та зазначив, що вплинути на ситуацію наразі неможливо.