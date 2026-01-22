У Миколаєві курсують лише тролейбуси з автономним ходом, рух трамваїв призупинили
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
12:20, 22 січня, 2026
-
Сьогодні, 22 січня, у Миколаєві курсують лише тролейбуси з автономним ходом, рух трамваїв тимчасово призупинили.
Про це повідомили в комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс»
Зазначається, електротранспорт у місті працює в обмеженому режимі через графіки аварійних та погодинних відключень електроенергії.
«Рух трамваїв тимчасово призупинено. По мірі стабілізації ситуації рухомий склад поступово повертатиметься на маршрути міста — про що проінформуємо додатково», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ситуація з електропостачанням у Миколаївській області залишається складною. Жителям варто бути готовими до найгіршого сценарію — до двох годин світла на добу.
Зазначимо, що сьогодні очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вибачився перед миколаївцями за часті перебої з електропостачанням та зазначив, що вплинути на ситуацію наразі неможливо.
Останні новини про: Відключення електроенергії
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.