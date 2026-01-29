 У лікарні помер постраждалий від удару по Одесі 27 січня

  • четвер

    29 січня, 2026

  • Похмуро

    Миколаїв

  • 29 січня , 2026 четвер

  • Миколаїв • Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Кількість загиблих після удару по Одесі 27 січня зросла до чотирьох

Наслідки обстрілу Одеси 27 січня. Фото: Одеська МВАНаслідки обстрілу Одеси 27 січня. Фото: Одеська МВА

Кількість жертв російського удару по Одесі 27 січня зросла до чотирьох. У лікарні помер один із поранених.

Про це 29 січня повідомив голова Миколаївської військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, помер 79-річний чоловік. Лікарі до останнього боролися за його життя, але отримані травми були надто тяжкими.

Нагадаємо, вночі 27 січня війська РФ масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Десятки постраждалих, серед яких дві дитини та вагітна жінка. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкт інфраструктури, житлові будинки, дитячий садок, ліцей, фітнес-центр, магазин і будівельний майданчик.

Також міська адміністрація повідомила про пошкодження будівлі церкви в центрі міста. В Одесі 28 січня оголосили днем жалоби.

Також під час масованої атаки 27 січня російські війська повторно вдарили по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одесі. У компанії зазначили, що пошкодження є значними, а відновлення обладнання потребуватиме тривалого часу.

Останні новини про: Війна в Україні

Росія вночі атакувала Одесу дронами: пошкоджено промисловий об’єкт, виникла пожежа
На Херсонщині через обстріли загинула людина, ще семеро постраждали
Делегація без мандату на рішення: у ЄС заявили, що РФ несерйозно ставиться до переговорів в Абу-Дабі
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаївській обласній раді з’явився новий депутат від партії «За майбутнє»

Альона Коханчук
новини
У РНБО попередили, що графіки відключення світла в Україні діятимуть навіть влітку

Ірина Олехнович
новини
Суддя в Миколаєві здивувалась, що мер Очакова, який щодня обстрілюють, постійно їздить за кордон

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаївській обласній бібліотеці оцифрували понад 120 рідкісних видань XVIII–XX століть

Даріна Мельничук
новини
Мер Очакова Бичков втретє не прийшов на допит у суд через закордонне відрядження — прокуратура просить про привід

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Делегація без мандату на рішення: у ЄС заявили, що РФ несерйозно ставиться до переговорів в Абу-Дабі
На Херсонщині через обстріли загинула людина, ще семеро постраждали
Росія вночі атакувала Одесу дронами: пошкоджено промисловий об’єкт, виникла пожежа

Попри відключення світла, в Миколаївській області помітили притік населення узимку, — Кім

У Миколаївській обласній раді з’явився новий депутат від партії «За майбутнє»

9 хвилин тому

Якими будуть вимкнення електрики 29 січня на Миколаївщині

Головне сьогодні