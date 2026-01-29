Кількість загиблих після удару по Одесі 27 січня зросла до чотирьох

Наслідки обстрілу Одеси 27 січня. Фото: Одеська МВА

Кількість жертв російського удару по Одесі 27 січня зросла до чотирьох. У лікарні помер один із поранених.

Про це 29 січня повідомив голова Миколаївської військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, помер 79-річний чоловік. Лікарі до останнього боролися за його життя, але отримані травми були надто тяжкими.

Нагадаємо, вночі 27 січня війська РФ масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Десятки постраждалих, серед яких дві дитини та вагітна жінка. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкт інфраструктури, житлові будинки, дитячий садок, ліцей, фітнес-центр, магазин і будівельний майданчик.

Також міська адміністрація повідомила про пошкодження будівлі церкви в центрі міста. В Одесі 28 січня оголосили днем жалоби.

Також під час масованої атаки 27 січня російські війська повторно вдарили по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одесі. У компанії зазначили, що пошкодження є значними, а відновлення обладнання потребуватиме тривалого часу.