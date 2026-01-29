 Попри відключення світла, в Миколаївській області помітили притік населення узимку

Попри відключення світла, в Миколаївській області помітили притік населення узимку, — Кім

Віталій Кім на підсумковій конференції за 2025 рік. Фото: МикВістіВіталій Кім на підсумковій конференції за 2025 рік. Фото: МикВісті

На тлі складної енергетичної ситуації в Україні взимку в Миколаївській області зафіксували притік населення з інших регіонів.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, однією з причин цього стало стабільне функціонування критичної інфраструктури в Миколаївській області, зокрема системи опалення та водопостачання.

— У нас навпаки є перетік населення, тому що ми південніше знаходимося. У нас не було проблем з опаленням, з водою. Електрика — жорстко, але все одно все працює, в тому числі й критична інфраструктура. Щонайменше ми в теплі й з водою, — зазначив Віталій Кім.

Водночас очільник ОВА визнав, що жорсткі графіки відключень електроенергії суттєво впливають на емоційний стан людей.

— Через жорсткі відключення, ГАВи( графіки аварійних відключень — прим.), в нас люди просто злі. Ми трохи відвикнули від того, як жили у 2022 році. Це сильно б’є по настрою, бо дуже важко жити, коли електрика є лише по дві години, — пояснив він.

Нагадаємо, раніше очільника Миколаївської ОВА Віталій Кім пообіцяв, що в області найближчим часом може зрости кількість електроенергії в мережі завдяки когенерації.

партнерство
Internews

Підтримано Швецією та Internews

Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується міжнародною організацією Internews за фінансової підтримки Швеції. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Швеції чи Internews. 

