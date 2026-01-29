Попри відключення світла, в Миколаївській області помітили притік населення узимку, — Кім
Ірина Олехнович
•
8:00, 29 січня, 2026
На тлі складної енергетичної ситуації в Україні взимку в Миколаївській області зафіксували притік населення з інших регіонів.
Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
За його словами, однією з причин цього стало стабільне функціонування критичної інфраструктури в Миколаївській області, зокрема системи опалення та водопостачання.
— У нас навпаки є перетік населення, тому що ми південніше знаходимося. У нас не було проблем з опаленням, з водою. Електрика — жорстко, але все одно все працює, в тому числі й критична інфраструктура. Щонайменше ми в теплі й з водою, — зазначив Віталій Кім.
Водночас очільник ОВА визнав, що жорсткі графіки відключень електроенергії суттєво впливають на емоційний стан людей.
— Через жорсткі відключення, ГАВи( графіки аварійних відключень — прим.), в нас люди просто злі. Ми трохи відвикнули від того, як жили у 2022 році. Це сильно б’є по настрою, бо дуже важко жити, коли електрика є лише по дві години, — пояснив він.
Нагадаємо, раніше очільника Миколаївської ОВА Віталій Кім пообіцяв, що в області найближчим часом може зрости кількість електроенергії в мережі завдяки когенерації.
Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується міжнародною організацією Internews за фінансової підтримки Швеції. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Швеції чи Internews.
