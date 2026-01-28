Суддя в Миколаєві здивувалась, що мер Очакова, який щодня обстрілюють, постійно їздить за кордон

Сергій Бичков, міський голова Очакова на Конференції з відновлення України, Рим, 2025 рік. Фото: МикВісті

Суддя Заводського районного суду Миколаєва Ірина Боброва заявила, що їй незрозуміло, чому мер Очакова Сергій Бичков часто перебуває за кордоном, тоді як місто щодня зазнає обстрілів.

Про це вона заявила під час судового засідання у середу, 28 січня, повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Зазначимо, що Сергій Бичков фактично є основним свідком у справі його колишнього підлеглого і екскомандира 73-го морського центру спецоперацій Едуарда Шевченка, якого обвинувачують у державній зраді. Слідство вважає, що Шевченко за наказом російських спецслужб мав завербувати Бичкова.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Сьогодні суд планував допитати Очаківського міського голову. Однак на засідання той не зʼявився через чергове відрядження.

Коментуючи це, Ірина Боброва зазначила, що вважає дивним перебування міського голови за межами України, з огляду на те, що Очаків знаходиться у зоні бойових дій.

— Дуже дивно, що мер міста, в якому фактично ведуться бойові дії, постійно перебуває за кордоном. Це якось не вʼяжеться з умовами воєнного часу, — сказала Ірина Боброва.

Нагадаємо, під час одного із засідань у справі Едуарда Шевченка заслухали фрагмент діалогу мера Сергія Бичкова з російською стороною. Розмова відбувалась під наглядом представників Служби безпеки України.

Справа Едуарда Шевченка

Розгляд справи Едуарда Шевченка, якого звинувачують у співпраці з російськими спецслужбами, розпочався 6 лютого. Про затримання чоловіка за фактом державної зради стало відомо у березні 2023 року.

Він не тільки очолював відділ міськради Очакова, що відповідає за безпеку у місті, а й свого часу був командиром 73-го морського центру спецпризначення, ветераном АТО та кавалером державних орденів.

В інтерв’ю журналістам він негативно відгукувався про роки своєї служби у лавах ЗСУ, через несправедливий рівень забезпечення військовослужбовців.

На засіданні 27 травня суд розглядав процес проведення обшуку в помешканні обвинуваченого. Однак, крім темного екрана, побачити нічого було неможливо через відсутність в домі світла.

4 червня суд розглянув обшуки в помешканні батька офіцера Головного управління Генштабу РФ, який повʼязаний зі справою про вербування мера Очакова.

У жовтні суд частково зняв арешт з майна обвинуваченого. Йдеться про мобільний телефон його 16-річного сина та тепловізор.

Як зі справою про держзраду повʼязаний мер Очакова?

Під час затримання Едуарда Шевченка у березні 2023 року СБУ повідомили, зокрема, і про те, що він намагався завербувати мера Сергія Бичкова.

За даними слідства, коли Едуард Шевченко займав посаду керівника відділу охорони та спостереження управління ЖКГ Очаківської міської ради, він отримав завдання від Сергія Колеснікова завербувати мера для лояльного відношення. У безпосередньому спілкуванні з Бичковим у міськраді Шевченко сказав, що з мером хочуть поспілкуватись представники РФ.

«Остерегается очень сильно. Предложил через меня», — відзвітував він тоді Колеснікову після спілкування з очаківським мером.

Вже після затримання Едуард Шевченко заявив, що здивований релізом СБУ, в якому вказано, що він намагався завербувати працювати на росіян мера Сергія Бичкова.

Заступник голови ради громадського контролю Бюро економічної безпеки України Денис Жело прокоментував відсутність претензій у правоохоронців до мера Очакова Сергія Бичкова, колегу якого затримали на державній зраді. За словами Дениса Жело, міський голова Очакова Сергій Бичков «дружив по всіх напрямках з агентом російської розвідки Едуардом Шевченко».

Сам Едуард Шевченко відзначив, що вважає Сергія Бичкова найбільш ефективним мером з усіх, що були в Очакові.

Сам мер майже завжди був закритим для спілкування зі ЗМІ. Коментуючи це, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім припустив, що Сергій Бичков не звертається до громади та не звітує про результати роботи через те, що він «непублічна людина».