10 февраля в четырех многоквартирных домах Корабельного района Николаева временно отсутствует отопление.
Об этом сообщается на странице коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго».
В связи с порывом в подвале жилого дома на проспекте Корабелов, 3 временно теплоснабжение отсутствует по адресам — проспект Корабелов, 1, 3, 5 и улица Айвазовского, 2.
«Приносим извинения за неудобства. После восстановления подачи теплоносителя — сообщим дополнительно», — отметили в «Николаевоблтеплоэнерго».
Напомним, в Южноукраинске в ночь на 9 февраля произошла авария на линии электроснабжения из-за чего в городе прекратилось водоснабжение.
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10 февраля в четырех многоквартирных домах Корабельного района Николаева временно отсутствует отопление.
Об этом сообщается на странице коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго».
В связи с порывом в подвале жилого дома на проспекте Корабелов, 3 временно теплоснабжение отсутствует по адресам — проспект Корабелов, 1, 3, 5 и улица Айвазовского, 2.
«Приносим извинения за неудобства. После восстановления подачи теплоносителя — сообщим дополнительно», — отметили в «Николаевоблтеплоэнерго».
Напомним, в Южноукраинске в ночь на 9 февраля произошла авария на линии электроснабжения из-за чего в городе прекратилось водоснабжение.