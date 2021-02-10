10 февраля в четырех многоквартирных домах Корабельного района Николаева временно отсутствует отопление.

Об этом сообщается на странице коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго».

В связи с порывом в подвале жилого дома на проспекте Корабелов, 3 временно теплоснабжение отсутствует по адресам — проспект Корабелов, 1, 3, 5 и улица Айвазовского, 2.

«Приносим извинения за неудобства. После восстановления подачи теплоносителя — сообщим дополнительно», — отметили в «Николаевоблтеплоэнерго».

Напомним, в Южноукраинске в ночь на 9 февраля произошла авария на линии электроснабжения из-за чего в городе прекратилось водоснабжение.