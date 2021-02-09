В Южноукраинске в ночь на 9 февраля произошла авария на линии электроснабжения из-за чего в городе прекратилось водоснабжение.

Как сообщили на Южно-Украинском энергокомплексе, поломку планируют устранить к вечеру.

— Из-за аварии на высоковольтной линии 35 кВ, которая обслуживает участок водоснабжения ОП ЮУАЭС, прекращено водоснабжение города Южноукраинск, - сказано в сообщении.

По информации диспетчера дочернего предприятия, авария произошла в районе железнодорожного вокзала в 00:42. В частности, из-за сложных погодных условий обледенел и упал грузозащитный трос, в результате чего повреждены две высоковольтные линии 35 кВ.

— Это повлекло за собой отключение от электроснабжения водоочистных сооружений АЭС и прекращение подачи воды в город-спутник, - сказано в сообщении.

Отмечается, что восстановительные работы ведутся с 06:00 утра. На линии работают две бригады ПЭС. Восстановить водоснабжение города планируют до 16:00 9 февраля.

Кроме этого указывается, что событие никак не повлияла на работу Южно-Украинской АЭС.

Напомним, что за прошедшие сутки, 8 февраля, спасатели оказали помощь 8 машинам, застрявшим из-за непогоды на дорогах Николаевской области.