В течение суток, 9 февраля, в Николаевской области четыре раза тушили пожары в частном секторе.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины.

Так, первый пожар охватил летнюю кухню на улице Степной в селе Кашперо-Николаевка Баштанского района, огонь распространился на площадь 40 квадратных метров. Пожар повлекло нарушение правил эксплуатации электробытовых приборов. Вместе с пожарными 7 государственной пожарно-спасательной части на месте работала местная пожарная охрана «Привольное».

Позже, в этот же день, на улице Владимирской в Вознесенске горела комната в частном жилом доме на площади 20 квадратных метров. По предварительным данным, ее причиной стало короткое замыкание электросети. Тушили огонь сразу два отделения 12 ГПСЧ.

В свою очередь, спасатели 17 ГПСЧ выезжали на тушение ванной комнаты в жилом доме на улице Шевченко станции Казанка Казанковского района. После этого дежурный караул 20 ГПСЧ ликвидировал пожар хозяйственного здания на площади 4 квадратных метров на улице Шмидта в городе Новый Буг, причина в данный момент устанавливается.

Напомним, за прошлые сутки в Николаевской области также произошли 4 пожара в жилом секторе.