Правоохранители Николаева разоблачили водителя такси, который фигурировал в мошеннической схеме по выманиванию денег у пожилых людей.

Об этом пишут на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Как сообщается, в полицию обратилась 85-летняя жительница Заводского района Николаева и рассказала, что стала жертвой мошенников. Утром ей позвонил неизвестный, представился сотрудником полиции и сказал, что сын ее подруги стал виновником ДТП. Он также сообщил, что для решения вопроса о непривлечении его к уголовной ответственности нужно заплатить деньги.

Пожилая женщина согласилась на условия собеседника и сбросила ему из окна пакет с деньгами в размере 18 000 гривен и 100 долларов. После этого мошенники позвонили снова и сообщили, что денег недостаточно и необходимо передать еще.

Оперативники установили личность человека, который забирал деньги. Им оказался водитель такси, которому поручили забрать средства, не посвящая того в подробности. Затем таксист должен был перечислить деньги на указанный «заказчиком» счет.

В данный момент правоохранители устанавливают причастность водителя к преступлению, а также других участников схемы.

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник «Новой почты» хитростью завладел ноутбуком с фирменным программным обеспечением и с его помощью бесплатно забирал покупки из интернет-магазинов.