В Черноморском порту Одесской области правоохранители задержали нелегальных мигрантов из Сирии.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

При патрулировании военнослужащие Госпогранслужбы обратили внимание на прицеп. По наводке в нем могли скрываться нелегальные мигранты. Пограничники решили подождать, пока спрятавшиеся люди не потеряют терпение.

Так и получилось, неизвестные попытались прорваться к границе, но были сразу задержаны. Ими оказались граждане Сирии без документов, потверждающих личность. Они объяснили, что планировали попасть на территорию Германии. Доставка в Украину обошлась каждому в 7 тысяч долларов.

При проверке прицепа в нем обнаружились теплые одеяла, которые только подтвердили, что там долго пережидали люди.

Нарушителей вернули обратным рейсом в Турцию.

Напомним, управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что более 400 нелегальных иммигрантов были спасены у побережья Ливии. Их доставили в столицу страны Триполи.