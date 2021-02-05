Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что более 400 нелегальных иммигрантов были спасены у побережья Ливии. Их доставили в столицу страны Триполи.
Об этом сообщает Хinhua.
Их забрали двумя судами ливийской береговой охраны.
«ООН и Международный комитет спасения оказали им жизненно важную помощь», — говорится в сообщении.
По данным Международной организации по миграции, в 2020 году 323 мигранта погибли и 417 пропали без вести на маршруте Центрального Средиземноморья, а 11 891 нелегальный иммигрант был спасен и возвращен в Ливию.
Ранее более 140 человек погибли в результате аварии судна с мигрантами у берегов Сенегала.
Напомним, в январе в Николаеве на судне нашли нелегалов из Гвинеи.
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что более 400 нелегальных иммигрантов были спасены у побережья Ливии. Их доставили в столицу страны Триполи.
Об этом сообщает Хinhua.
Их забрали двумя судами ливийской береговой охраны.
«ООН и Международный комитет спасения оказали им жизненно важную помощь», — говорится в сообщении.
По данным Международной организации по миграции, в 2020 году 323 мигранта погибли и 417 пропали без вести на маршруте Центрального Средиземноморья, а 11 891 нелегальный иммигрант был спасен и возвращен в Ливию.
Ранее более 140 человек погибли в результате аварии судна с мигрантами у берегов Сенегала.
Напомним, в январе в Николаеве на судне нашли нелегалов из Гвинеи.
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа