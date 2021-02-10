Курьезная ситуация произошла с одним из американских юристов. Во время онлайн-слушаний он забыл отключить фильтр кошачьей мордочки.

Об этом передает BuzzFeed.

Юрист из Техаса запустил Zoom с компьютера своей помощницы, на котором был установлен фильтр кота. Лица Рода Понтона не было видно, судья видел только большие глаза кошки. Адвокат пытался изо всех сил удалить забавный фильтр.

— Я не знаю, как его удалить. У меня рядом помощница. Она пытается, но я готов говорить дальше. Я не кот, - сказал Род Понтон, пока маска кота скривилась на экране.

Другой юрист не выдержал и улыбнулся ситуации.

Род Понтон попытался объяснить судье, что это не намеренная шутка и издевательство над процессом.

— Когда я вошел в Zoom для слушания, к моему удивлению, я был котом, - отметил он.

Как и другим адвокатам по всему миру, Понтону приходится использовать приложение для видеосвязи Zoom на судебных заседаниях из-за ограничений, наложенных пандемией.

Род Понтон сказал, что он был благодарен за то, что другие поверенные и судья смогли сохранить самообладание во время слушания. Он также обрадовался, что это веселое видео стало вирусным в Интернете.

— Если страна может остановиться на мгновение и посмеяться над компьютерной неразберихой за мой счет, я радЭто было тяжелое время, - сказал он.

Напомним, ранним утром тренер из Мьянмы вышла на обычную тренировку, которую она записывала на видео. Пока она разминалась, позади нее разворачивался военный переворот в стране.