Ранним утром тренер из Мьянмы вышла на обычную тренировку, которую она записывала на видео. Пока она разминалась, позади нее разворачивался военный переворот в стране.

Об этом пишет Buzzfeed.

Из-за абсурдного содержания видеозапись быстро «завирусилась в интернете». Тренировка была снята в понедельник утром, тренируясь под электронную музыку, женщина не подозревала, что за ее спиной движется бронетехника.

Una mujer hizo su clase de aerobic sin darse cuenta de que estaban dando el golpe de Estado en Myanmar. Y pues puede verse como el convoy de militares llega al parlamento. pic.twitter.com/fmFUzhawRe — Àngel Marrades (@VonKoutli) February 1, 2021

Кхинг Хнин Ван танцевала три минуты. Согласно ее профилю в Facebook, она работает учителем физкультуры.

В комментариях ролик окрестили «великим искусством 21 века» и «безумной атмосферой 2021 года».

Однако некоторые пользователи начали сомневаться в реальности происходящего, в частности, указывалось, что позади женщины исчезает тень, как будто она танцует на фоне хромакея.

Но расследователь Bellincat Арик Толлер подтвердил, что видео не фейковое. Он сверил с картами место, где она танцевала, возле парламента Мьянмы.

Yeah it's the same. The metal barrier things were probably added in the last couple of years. pic.twitter.com/YvPz9iUaZt — Aric Toler (@AricToler) February 1, 2021

Чтобы окончательно развеять сомнения в подлинности инцидента, учительница физкультуры выложила другое видео с упражнениями, снятые в том же месте, что и первоначальная запись.

Напомним, в Мьянме после военного переворота был назначен временный президент страны. Им стал командующий вооруженными силами старший генерал Мин Аунг Хлайн.