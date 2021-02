Ранним утром тренер из Мьянмы вышла на обычную тренировку, которую она записывала на видео. Пока она разминалась, позади нее разворачивался военный переворот в стране.

Об этом пишет Buzzfeed.

Из-за абсурдного содержания видеозапись быстро «завирусилась в интернете». Тренировка была снята в понедельник утром, тренируясь под электронную музыку, женщина не подозревала, что за ее спиной движется бронетехника.

Кхинг Хнин Ван танцевала три минуты. Согласно ее профилю в Facebook, она работает учителем физкультуры.

В комментариях ролик окрестили «великим искусством 21 века» и «безумной атмосферой 2021 года».

Однако некоторые пользователи начали сомневаться в реальности происходящего, в частности, указывалось, что позади женщины исчезает тень, как будто она танцует на фоне хромакея.

Но расследователь Bellincat Арик Толлер подтвердил, что видео не фейковое. Он сверил с картами место, где она танцевала, возле парламента Мьянмы.

Yeah it's the same. The metal barrier things were probably added in the last couple of years. pic.twitter.com/YvPz9iUaZt