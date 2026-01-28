Від +20 до –30 градусів: яким буває лютий на Миколаївщині та що прогнозують синоптики цьогоріч

Синоптики назвали температурні рекорди лютого на Миколаївщині та дали прогноз на 2026 рік. Ілюстративне фото: МикВісті

На Миколаївщині в лютому температура повітря за багаторічними спостереженнями може коливатись від майже 30°С морозу до понад 20°С тепла.

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

Зокрема, найвищі максимальні температури у лютому фіксувалися у 1990 році — від +17,6°С до +20,9°С. Водночас мінімальні показники сягали від –27,8°С до –29,6°С. Найхолоднішим за весь період спостережень став лютий 1954 року.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

За даними синоптиків, у період 15–20 лютого на території області зазвичай відбувається стійкий перехід середньодобової температури через 0°С у бік підвищення, що свідчить про початок метеорологічної весни.

Також зазначається, що за останні 30 років у лютому в області неодноразово фіксувалися небезпечні погодні явища. Зокрема, сильні снігопади та хуртовини спостерігалися у 1996, 2005 та 2007 роках. У 2010 році в Миколаєві відзначали сильну ожеледь, товщина якої сягала 38 мм. Окрім цього, у 2010, 2011 та 2020 роках у лютому фіксували шквальний вітер зі швидкістю 25–32 м/с.

Водночас, за прогнозом Українського гідрометцентру, у лютому 2026 року середня місячна температура повітря на Миколаївщині очікується на рівні +0,7°С, що вище кліматичної норми (–0,8°С). Місячна кількість опадів прогнозується в межах 30 мм, що відповідає нормі.

Нагадаємо, що 6 січня у Миколаєві зафіксували найвищу температуру за останні 80 років. Цього дня температура сягнула +12,3°С, кажуть фахівці. Такої теплої погоди 6 січня не було впродовж ведення спостережень з 1945 по 2025 рік у Миколаєві.