 Більшість бібліотек Миколаївщини досі недоступні для маломобільних людей

  • середа

    28 січня, 2026

  • 4.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 28 січня , 2026 середа

  • Миколаїв • 4.3° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Понад 200 бібліотек Миколаївщини не мають безбар’єрного доступу

Керівниця Управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОВА Олена Буберенко. Фото: МикВістіКерівниця Управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОВА Олена Буберенко. Фото: МикВісті

У Миколаївській області працюють 446 бібліотек, із яких тільки 205 облаштували безбар’єрним доступом до приміщень — як зовні, так і всередині.

Про це у середу, 28 січня, під час брифінгу повідомила начальниця управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної військової адміністрації Олена Буберенко, пишуть «МикВісті».

— На сьогоднішній день в області налічуються 446 бібліотечних закладів, які реалізують проєкти в рамках реалізації національної стратегії безбар’єрності. На жаль, тільки в 205 бібліотеках зараз забезпечено безперешкодний доступ до самих приміщень, як зовні, так і всередині. Це потребує дуже великих фінансових вкладень, і ми намагаємося зробити все, щоб наші заклади мали фізичну безбар’єрність, — зазначила Олена Буберенко.

Реклама

Вона додала, що у будівлях, які є пам’ятки архітектури, складно облаштувати безбар’єрний простір, адже це потребує реставраційних робіт.

— Якщо говорити про обласну універсальну бібліотеку чи Миколаївський обласний художній музей, то це пам’ятки архітектури. Створити там повну безбар’єрність усередині приміщень непросто, адже потрібні спеціальні реставраційні рішення. Проте ми поступово облаштовуємо такі об’єкти пандусами, санітарними кімнатами для людей з інвалідністю та покращуємо інформаційну доступність, — підсумувала посадовиця.

Нагадаємо, у Миколаєві мешканці звернули увагу міської влади на проблему з доступністю одного з пішохідних переходів на проспекті Миру — поблизу зупинки «Площа Перемоги». Люди скаржаться, що з’їзд не відповідає вимогам безбар’єрності.

Читайте також статтю «МикВісті» «Єдина на Миколаївщині: як працює автошкола для людей з інвалідністю і чому скласти теоретичний іспит у Миколаєві досі проблема».

Останні новини про: безбар'єрність

Простір рівних можливостей: у Новій Одесі запрацювало оновлене приміщення громадської організації осіб з інвалідністю
На Миколаївщині запрацював цілодобовий сервіс жестової мови у лікарнях
Миколаївці просили зробити перехід по Миру доступним для людей з інвалідністю: у міськраді відповіли, що це не першочергово
Реклама
Читайте також:
новини
Ожеледиця у Миколаєві: в лікарню за добу звернулись майже 100 людей

Анна Гакман
новини
У Миколаєві встановлюватимуть надгробки на покинутих могилах загиблих воїнів

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві частина шкіл перейшла на дистанційне навчання через негоду

Анна Гакман
новини
Виконком Миколаєва затвердив зміни до тролейбусних маршрутів №10 та №11

Альона Коханчук
новини
У Південноукраїнську громадськість вирішила знести пам’ятник радянському фізику Курчатову

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: безбар'єрність

Миколаївці просили зробити перехід по Миру доступним для людей з інвалідністю: у міськраді відповіли, що це не першочергово
На Миколаївщині запрацював цілодобовий сервіс жестової мови у лікарнях
Простір рівних можливостей: у Новій Одесі запрацювало оновлене приміщення громадської організації осіб з інвалідністю

У Миколаєві встановлять надгробки на покинутих могилах загиблих воїнів

1 година тому

Світла не буде 18 годин: графіки відключення на Миколаївщині 28 січня

Головне сьогодні