Понад 200 бібліотек Миколаївщини не мають безбар’єрного доступу

Керівниця Управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОВА Олена Буберенко. Фото: МикВісті

У Миколаївській області працюють 446 бібліотек, із яких тільки 205 облаштували безбар’єрним доступом до приміщень — як зовні, так і всередині.

Про це у середу, 28 січня, під час брифінгу повідомила начальниця управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної військової адміністрації Олена Буберенко, пишуть «МикВісті».

— На сьогоднішній день в області налічуються 446 бібліотечних закладів, які реалізують проєкти в рамках реалізації національної стратегії безбар’єрності. На жаль, тільки в 205 бібліотеках зараз забезпечено безперешкодний доступ до самих приміщень, як зовні, так і всередині. Це потребує дуже великих фінансових вкладень, і ми намагаємося зробити все, щоб наші заклади мали фізичну безбар’єрність, — зазначила Олена Буберенко.

Вона додала, що у будівлях, які є пам’ятки архітектури, складно облаштувати безбар’єрний простір, адже це потребує реставраційних робіт.

— Якщо говорити про обласну універсальну бібліотеку чи Миколаївський обласний художній музей, то це пам’ятки архітектури. Створити там повну безбар’єрність усередині приміщень непросто, адже потрібні спеціальні реставраційні рішення. Проте ми поступово облаштовуємо такі об’єкти пандусами, санітарними кімнатами для людей з інвалідністю та покращуємо інформаційну доступність, — підсумувала посадовиця.

Нагадаємо, у Миколаєві мешканці звернули увагу міської влади на проблему з доступністю одного з пішохідних переходів на проспекті Миру — поблизу зупинки «Площа Перемоги». Люди скаржаться, що з’їзд не відповідає вимогам безбар’єрності.

