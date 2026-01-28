 На одеських пляжах знайшли загиблих морських коників

  • середа

    28 січня, 2026

  • 3.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 28 січня , 2026 середа

  • Миколаїв • 3.1° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Екологічна небезпека: на пляжах Одеси знайшли загиблих морських коників

На одеських пляжах знайшли загиблих морських коників. Фото: ДержекоінспекціяНа одеських пляжах знайшли загиблих морських коників. Фото: Держекоінспекція

На пляжах Одеси від «Ланжерона» до 16-ї станції Великого Фонтану знайшли загиблих морських коників.

Інформація про інцидент з’явилася у соцмережах, після чого 28 січня фахівці Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу обстежили узбережжя.

Зазначається, що експерти зафіксували загиблих морських мешканців уздовж усієї берегової лінії. Щільність викидів коливається від 2 до 92 особин на квадратний метр. Найбільше загиблих коників помітили на пляжі «Ланжерон», а в напрямку 16-ї станції їхня чисельність поступово зменшується.

Щоб з’ясувати причини масової загибелі, екоінспектори взяли проби морської води. Лабораторні дослідження тривають, а результати обіцяють оприлюднити після завершення аналізів.

Наразі фахівці продовжують моніторинг прибережної зони, щоб контролювати стан морських екосистем.

На одеських пляжах знайшли загиблих морських коників. Фото: ДержекоінспекціяНа одеських пляжах знайшли загиблих морських коників. Фото: Держекоінспекція
На одеських пляжах знайшли загиблих морських коників. Фото: ДержекоінспекціяНа одеських пляжах знайшли загиблих морських коників. Фото: Держекоінспекція

Раніше у селі Жеребкове Подільського району Одеської області зафіксували масову загибель риби та незвичну зміну кольору води — водойма стала яскраво-рожевою.

Останні новини про: Одеса

Російський удар по Одесі 27 січня: рятувальники дістали тіло чоловіка з-під завалів
Лід на дротах та повалені дерева: на Одещині відновлюють рух поїздів після негоди
В Одесі посадовців підозрюють у переплаті ₴18 млн під час закупівлі ліжок для військових
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаївській обласній бібліотеці оцифрували понад 120 рідкісних видань XVIII–XX століть

Даріна Мельничук
новини
Мер Очакова Бичков втретє не прийшов на допит у суд через закордонне відрядження — прокуратура просить про привід

Аліса Мелік-Адамян
новини
Пенсії на Миколаївщині нижчі за середні: скільки отримують пенсіонери та хто живе на мінімум

Світлана Іванченко
новини
Понад 200 бібліотек Миколаївщини не мають безбар’єрного доступу

Даріна Мельничук
новини
Ожеледиця у Миколаєві: в лікарню за добу звернулись майже 100 людей

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одеса

В Одесі посадовців підозрюють у переплаті ₴18 млн під час закупівлі ліжок для військових
Лід на дротах та повалені дерева: на Одещині відновлюють рух поїздів після негоди
Російський удар по Одесі 27 січня: рятувальники дістали тіло чоловіка з-під завалів

Мер Очакова Бичков втретє не прийшов на допит у суд через закордонне відрядження — прокуратура просить про привід

Скоро буде краще, — Кім заявив, що незабаром електрики на Миколаївщині може стати більше

2 години тому

Світла не буде 18 годин: графіки відключення на Миколаївщині 28 січня

Головне сьогодні