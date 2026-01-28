Екологічна небезпека: на пляжах Одеси знайшли загиблих морських коників

На одеських пляжах знайшли загиблих морських коників. Фото: Держекоінспекція

На пляжах Одеси від «Ланжерона» до 16-ї станції Великого Фонтану знайшли загиблих морських коників.

Інформація про інцидент з’явилася у соцмережах, після чого 28 січня фахівці Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу обстежили узбережжя.

Зазначається, що експерти зафіксували загиблих морських мешканців уздовж усієї берегової лінії. Щільність викидів коливається від 2 до 92 особин на квадратний метр. Найбільше загиблих коників помітили на пляжі «Ланжерон», а в напрямку 16-ї станції їхня чисельність поступово зменшується.

Щоб з’ясувати причини масової загибелі, екоінспектори взяли проби морської води. Лабораторні дослідження тривають, а результати обіцяють оприлюднити після завершення аналізів.

Наразі фахівці продовжують моніторинг прибережної зони, щоб контролювати стан морських екосистем.

