Екологічна небезпека: на пляжах Одеси знайшли загиблих морських коників
22:39, 28 січня, 2026
На пляжах Одеси від «Ланжерона» до 16-ї станції Великого Фонтану знайшли загиблих морських коників.
Інформація про інцидент з’явилася у соцмережах, після чого 28 січня фахівці Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу обстежили узбережжя.
Зазначається, що експерти зафіксували загиблих морських мешканців уздовж усієї берегової лінії. Щільність викидів коливається від 2 до 92 особин на квадратний метр. Найбільше загиблих коників помітили на пляжі «Ланжерон», а в напрямку 16-ї станції їхня чисельність поступово зменшується.
Щоб з’ясувати причини масової загибелі, екоінспектори взяли проби морської води. Лабораторні дослідження тривають, а результати обіцяють оприлюднити після завершення аналізів.
Наразі фахівці продовжують моніторинг прибережної зони, щоб контролювати стан морських екосистем.
Раніше у селі Жеребкове Подільського району Одеської області зафіксували масову загибель риби та незвичну зміну кольору води — водойма стала яскраво-рожевою.
