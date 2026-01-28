 На Одещині голову сільради підозрюють у хабарництві за землю під АЗС

    28 січня, 2026

  28 січня , 2026 середа

₴95 тисяч за землю під АЗС: на Одещині голову сільради підозрюють у корупції

На Одещині голову сільради підозрюють у хабарництві за землю під АЗС. Фото: Прокуратура Одеської областіНа Одещині голову сільради підозрюють у хабарництві за землю під АЗС. Фото: Прокуратура Одеської області

На Одещині голову однієї з сільрад підозрюють у корупції. Ймовірно за 95 тисяч гривень чиновниця обіцяла підприємцю «безперешкодно» виділити землю та залагодити всі процедури на комісії та сесії.

Про це повідомили в Білгород-Дністровській окружній прокуратурі.

За версією слідства, чиновниця отримала кошти від директора підприємства за сприяння у виділенні земельної ділянки комунальної власності площею 0,04 гектара під будівництво автозаправної станції.

На Одещині голову сільради підозрюють у хабарництві за землю під АЗС. Фото: Прокуратура Одеської областіНа Одещині голову сільради підозрюють у хабарництві за землю під АЗС. Фото: Прокуратура Одеської області
На Одещині голову сільради підозрюють у хабарництві за землю під АЗС. Фото: Прокуратура Одеської областіНа Одещині голову сільради підозрюють у хабарництві за землю під АЗС. Фото: Прокуратура Одеської області

Прокурори повідомляють, що затримали жінку «на гарячому», під час отримання коштів. Наразі прокуратура звернулася до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу та відсторонення її від займаної посади.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві відсторонили від посади і відправили під арешт з можливістю внесення застави у 1,3 мільйони гривень, керівника комунального спеціалізованого монтажно-експлуатаційного підприємства Григорія Патоку.

