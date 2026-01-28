₴95 тисяч за землю під АЗС: на Одещині голову сільради підозрюють у корупції
На Одещині голову однієї з сільрад підозрюють у корупції. Ймовірно за 95 тисяч гривень чиновниця обіцяла підприємцю «безперешкодно» виділити землю та залагодити всі процедури на комісії та сесії.
Про це повідомили в Білгород-Дністровській окружній прокуратурі.
За версією слідства, чиновниця отримала кошти від директора підприємства за сприяння у виділенні земельної ділянки комунальної власності площею 0,04 гектара під будівництво автозаправної станції.
Прокурори повідомляють, що затримали жінку «на гарячому», під час отримання коштів. Наразі прокуратура звернулася до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу та відсторонення її від займаної посади.
Раніше повідомлялось, що у Миколаєві відсторонили від посади і відправили під арешт з можливістю внесення застави у 1,3 мільйони гривень, керівника комунального спеціалізованого монтажно-експлуатаційного підприємства Григорія Патоку.
