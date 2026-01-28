«Ми маємо навчити майбутні покоління жити без світла, тепла і води», — радниця секретаря РНБО Бабій

Ольга Бабій. Фото: Facebook, Ольга Бабій

Навіть після завершення активної фази війни загроза повторних атак Росії на українську інфраструктуру зберігатиметься, тому суспільство має бути готовим і готувати майбутні покоління до життя в умовах можливих відключень електроенергії, тепла та водопостачання.

Про це заявила радниця секретаря РНБО Ольга Бабій в інтерв’ю каналу «КШДУ Media».

За її словами, поки Україна має такого сусіда, як Росія, ризик ударів по її критичній інфраструктурі не зникне навіть у разі завершення бойових дій.

— Ми маємо бігти довгий марафон. Навіть якщо закінчиться активна фаза війни, навіть якщо будуть зафіксовані певні кордони і ракети перестануть летіти, загроза все одно залишиться. Вона триватиме доти, доки поряд із нами буде такий сусід, — наголосила Ольга Бабій.

Вона підкреслила, що українцям необхідно змінювати підхід до безпеки та готувати до нових реалій не лише себе, а й майбутні покоління.

— Ми маємо навчитися самі й навчити дітей, онуків, правнуків жити в умовах, коли в будь-який момент може зникнути світло, тепло чи вода. Це наше нове життя, це наші нові правила, — зазначила радниця секретаря РНБО.

Окремо Ольга Бабій наголосила на важливості суспільної єдності в такі критичні часи. За її словами, мешканці мирних регіонів мають звертати увагу та усвідомлювати виклики, з якими щодня стикаються прифронтові міста, такі як Чернігів, Суми, Одеса, Дніпро та інші, що регулярно потерпають від обстрілів, блекаутів і перебоїв з опаленням та водопостачанням.

Нагадаємо, раніше Ольга Бабій заявляла, що графіки обмеження світла в Україні діятимуть ще тривалий час, незалежно від того чи будуть ракетні обстріли з боку Росії чи ні.