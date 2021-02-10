В центре Николаева сотрудники патрульной полиции сопроводили в больницу беременную женщину, у которой открылось кровотечение.

Об этом пишут на странице патрульной полиции Николаевской области в Facebook.

Вчера, примерно в 17:00, на спецлинию 102 позвонил мужчина и сообщил, что у его беременной жены началось кровотечение и он на собственном авто везет ее в больницу. Мужчина попросил патрульных о помощи, потому что на улицах города сильные пробки.

Патрульные отправились навстречу заявителю, поддерживая с ним связь и координируя маршрут. На улице Садовой инспекторы перехватили автомобиль заявителя и, включив спецсигналы, сопроводили автомобиль в больницу, где женщину уже ждали медики.

Напомним, 5 февраля николаевские патрульные задержали в центре города пьяного мужчину. Впоследствии выяснилось, что он находится в розыске.