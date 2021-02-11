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Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в Тихом океане в районе островов Новая Каледония, что расположен на французской территории, в 520 км на восток от города Нумеа.
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Как информирует служба, эпицентр происшествия зафиксировали 10 февраля в 23:24 вечера по киевскому времени по координатам -23.34 градуса южной широты и 171.39 градуса восточной долготы.
Кроме того, в 01:45 по Киеву в 516 км от Нумеа зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,2, пишет ZN.ua.
В 03:02 по киевскому времени отмечен подземный толчок магнитудой 5,7 в 543 км восточнее административного центра Новой Каледонии.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясения оцениваются как «разрушительные».
Всего с 9 февраля 20:25 по Киеву в этом районе зафиксировано девять подземных толчков магнитудой выше 5,7 (включая описанные выше).
Ранее мощное землетрясение магнитудой 7 произошло в районе Южных Шетландских островов, которые находятся между Южной Америкой и Антарктидой.
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Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в Тихом океане в районе островов Новая Каледония, что расположен на французской территории, в 520 км на восток от города Нумеа.
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Как информирует служба, эпицентр происшествия зафиксировали 10 февраля в 23:24 вечера по киевскому времени по координатам -23.34 градуса южной широты и 171.39 градуса восточной долготы.
Кроме того, в 01:45 по Киеву в 516 км от Нумеа зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,2, пишет ZN.ua.
В 03:02 по киевскому времени отмечен подземный толчок магнитудой 5,7 в 543 км восточнее административного центра Новой Каледонии.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясения оцениваются как «разрушительные».
Всего с 9 февраля 20:25 по Киеву в этом районе зафиксировано девять подземных толчков магнитудой выше 5,7 (включая описанные выше).
Ранее мощное землетрясение магнитудой 7 произошло в районе Южных Шетландских островов, которые находятся между Южной Америкой и Антарктидой.