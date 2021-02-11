25-летний гражданин РФ захотел заняться рискованным туризмом и пешком пошел в зону ЧАЭС. Украинские правоохранители задержали его в Житомирской области, когда он почти добрался до места.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

При обходе территории военнослужащие Госпогранслужбы Житомирской области заметили подозрительное лицо. Оказалось, что россиянин решил попасть в Чернобыль, минуя контрольные посты, для отдыха в уникальном месте.

В Украину он попал законно, но при проходе в зону нарушил ряд правил радиационной безопасности в местности, которая была облученной. За нарушения иностранец ответит в суде в соответствии с административным законодательтсвом.

Напомним, в Черниговской области украинские пограничники задержали жителя Минска, в чьем автомобиле оказалось спрятано танковое оборудование - приборы наблюдения командира танка.