В ночь с 10 на 11 февраля в парке за концерт-холлом «Юность» в Ингульском районе Николаева провалился грунт.

Об этом сообщила местная жительница в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».

Провал случился на пересечении улиц Олейника и Чайковского. Жители отмечают, что земля продолжает осыпаться, а за ней «сползает» и тротуарная плитка.

«Работником школы № 19 яма была огорожена. Обвал ямы продолжается, разрушая тротуар. Этой дорогой дети ходят в школу. Срочно примите меры!», — сказано в сообщении.

В комментариях к посту представители коммунального предприятия «Николаевводоканал» ответили, что адрес взят в работу канализаонной сети.

Напомним, что прошлым летом на Нижнем БАМе в Николаеве под микроавтобусом обвалилась плитка.