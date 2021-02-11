В ночь с 10 на 11 февраля в парке за концерт-холлом «Юность» в Ингульском районе Николаева провалился грунт.
Об этом сообщила местная жительница в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».
Провал случился на пересечении улиц Олейника и Чайковского. Жители отмечают, что земля продолжает осыпаться, а за ней «сползает» и тротуарная плитка.
«Работником школы № 19 яма была огорожена. Обвал ямы продолжается, разрушая тротуар. Этой дорогой дети ходят в школу. Срочно примите меры!», — сказано в сообщении.
В комментариях к посту представители коммунального предприятия «Николаевводоканал» ответили, что адрес взят в работу канализаонной сети.
Напомним, что прошлым летом на Нижнем БАМе в Николаеве под микроавтобусом обвалилась плитка.
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В ночь с 10 на 11 февраля в парке за концерт-холлом «Юность» в Ингульском районе Николаева провалился грунт.
Об этом сообщила местная жительница в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».
Провал случился на пересечении улиц Олейника и Чайковского. Жители отмечают, что земля продолжает осыпаться, а за ней «сползает» и тротуарная плитка.
«Работником школы № 19 яма была огорожена. Обвал ямы продолжается, разрушая тротуар. Этой дорогой дети ходят в школу. Срочно примите меры!», — сказано в сообщении.
В комментариях к посту представители коммунального предприятия «Николаевводоканал» ответили, что адрес взят в работу канализаонной сети.
Напомним, что прошлым летом на Нижнем БАМе в Николаеве под микроавтобусом обвалилась плитка.