Сегодня ночью, 11 февраля, в Николаеве в помещении ангара загорелся катер и шины.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС Украины в Николавской области.

Сообщается, что в 00:32 на линию «101» поступила информация о пожаре автомобильных шин и катера в помещении ангара на улице Урожайной микрорайона Варваровка в Николаеве. На место прибыли отделения 2, 3, 19 государственных пожарно-спасательных частей, а также дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Спасатели выяснили, что в огонь охватил площадь 115 квадратных метров. В 01:30 пожар локализовали, а в 2:20 потушили.

От ГСЧС использовали 4 единицы техники, работали 13 человек. Причина пожара устанавливается.

Напомним, в течение суток, 9 февраля, в Николаевской области четыре раза тушили пожары в частном секторе.