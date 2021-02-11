Сегодня ночью, 11 февраля, в Николаеве в помещении ангара загорелся катер и шины.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС Украины в Николавской области.
Сообщается, что в 00:32 на линию «101» поступила информация о пожаре автомобильных шин и катера в помещении ангара на улице Урожайной микрорайона Варваровка в Николаеве. На место прибыли отделения 2, 3, 19 государственных пожарно-спасательных частей, а также дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Спасатели выяснили, что в огонь охватил площадь 115 квадратных метров. В 01:30 пожар локализовали, а в 2:20 потушили.
От ГСЧС использовали 4 единицы техники, работали 13 человек. Причина пожара устанавливается.
Напомним, в течение суток, 9 февраля, в Николаевской области четыре раза тушили пожары в частном секторе.
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Сегодня ночью, 11 февраля, в Николаеве в помещении ангара загорелся катер и шины.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС Украины в Николавской области.
Сообщается, что в 00:32 на линию «101» поступила информация о пожаре автомобильных шин и катера в помещении ангара на улице Урожайной микрорайона Варваровка в Николаеве. На место прибыли отделения 2, 3, 19 государственных пожарно-спасательных частей, а также дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Спасатели выяснили, что в огонь охватил площадь 115 квадратных метров. В 01:30 пожар локализовали, а в 2:20 потушили.
От ГСЧС использовали 4 единицы техники, работали 13 человек. Причина пожара устанавливается.
Напомним, в течение суток, 9 февраля, в Николаевской области четыре раза тушили пожары в частном секторе.