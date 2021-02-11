В биосферном заповеднике Аскания-Нова из-за отравления зерном умерли умерли около 200 краснокнижных серых журавлей.

Это подтвердило межфракционное объединение Гуманная страна, пишет «Новое время».

Для того, чтобы выяснить причины смерти птиц, работники экоинспекции исследовали биологический материал и образцы зерна, которое журавли съели за пределами заповедника.

— Было установлено: образцы зерна токсичны, а птицы погибли от отека легких вследствие интоксикации организма не идентифицированным веществом антикоагулянтного действия, - сообщили в Держэкоиснпекции.

Антикоагулянты — вещества, препятствующие свертыванию крови или замедляют его.

Напомним, что по оценкам ученых, около трех миллиардов животных погибли или исчезли в результате пожаров в Австралии.