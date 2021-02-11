В пятницу, 12 февраля, в акватории Черного и Азовского морей ожидается шторм и сильные порывы ветра.

Объявлен второй уровень опасности, оранжевый, передает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины.

В сообщении отмечают, что в акваториях Черного моря, кроме его восточной части, ожидаются порывы ветра 25-28 метров в секунду. Такие же погодные условия будут и на Азовском море.

Кроме того, синоптики предупредили, что высота волн на Черном море достигнет 3-5 метров, на Азовском - 1,5-2 метров. В свою очередь, в северо-западной части Черного моря возможно быстрое обледенение судов.

Напомним, 12 февраля в связи с выходом южного циклона синоптики прогнозируют в Николаевской области значительный снег, переметы и гололед.