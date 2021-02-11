Синоптики предупреждают, что 12 февраля в связи с выходом южного циклона синоптики прогнозируют в Николаевской области значительный снег, переметы и гололед.

Об этом сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Также прогнозируются порывы ветра 15-20 метров в секунду и понижение температуры до 16 градусов мороза. Уровень опасности — «желтый».

«Прогнозируя возможные негативные последствия очередного циклона, Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области обращается к водителям: будьте осторожны и ответственны, следите за информацией, которая постоянно обновляется на сайте ГСЧС, Службы автомобильных дорог Николаевской области и Укравтодора относительно возможных осложнений на отдельных участках дорог!», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в связи со значительным ухудшением погодных условий, которое ожидается в пятницу, 12 февраля, в Николаевской области развернут 347 пунктов обогрева или приспособленных под такие пункты помещений.