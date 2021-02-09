12 февраля в связи с выходом южного циклона синоптики прогнозируют в Николаевской области значительный снег, переметы и гололед.

Об этом сообщается на странице Службы автодорог в Николаевской области.

Также прогнозируются порывы ветра 15-20 метров в секунду и понижение температуры до 16 градусов мороза. Уровень опасности — «желтый».

«Такие погодные условия могут привести к перебоям энергоснабжения отдельных населенных пунктов, нарушению или прекращению движения автотранспорта. Подрядные организации, отвечающие за зимнее содержание автодорог, находятся в режиме боевой готовности и имеют запас противогололедных смесей в необходимом количестве», — отметили в САД.

Жителей области просят при возможности удержаться от поездок на большие расстояния. В случае, если понадобится помощь, обращаться к диспетчеру САД по тел. (068)886-88-00 (круглосуточно).

Напомним, в течение 8 февраля в травмпункт Николаевской больницы скорой медицинской помощи обратились 125 человек, получивших различные травмы из-за гололеда.

Сообщалось, что в Николаеве из-за гололеда люди с травмами по 5 часов стоят в очереди в травмпункте Больницы скорой медицинской помощи. При этом «скорые» продолжают подвозить людей.