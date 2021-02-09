12 февраля в связи с выходом южного циклона синоптики прогнозируют в Николаевской области значительный снег, переметы и гололед.
Об этом сообщается на странице Службы автодорог в Николаевской области.
Также прогнозируются порывы ветра 15-20 метров в секунду и понижение температуры до 16 градусов мороза. Уровень опасности — «желтый».
«Такие погодные условия могут привести к перебоям энергоснабжения отдельных населенных пунктов, нарушению или прекращению движения автотранспорта. Подрядные организации, отвечающие за зимнее содержание автодорог, находятся в режиме боевой готовности и имеют запас противогололедных смесей в необходимом количестве», — отметили в САД.
Жителей области просят при возможности удержаться от поездок на большие расстояния. В случае, если понадобится помощь, обращаться к диспетчеру САД по тел. (068)886-88-00 (круглосуточно).
Напомним, в течение 8 февраля в травмпункт Николаевской больницы скорой медицинской помощи обратились 125 человек, получивших различные травмы из-за гололеда.
Сообщалось, что в Николаеве из-за гололеда люди с травмами по 5 часов стоят в очереди в травмпункте Больницы скорой медицинской помощи. При этом «скорые» продолжают подвозить людей.
Начальница управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай объяснила наличие очередей в травмпункте БСМП, в понедельник, 8 февраля, большим наплывом людей и техническими возможностями рентгеновского аппарата.
Мэр Николаева Александр Сенкевич прокомментировал жалобы горожан на гололед и неэффективную работу коммунальщиков 8 февраля. Он сказал, что технически невозможно было бороться с гололедом из-за того, что дождь не прекращался долгое время.
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12 февраля в связи с выходом южного циклона синоптики прогнозируют в Николаевской области значительный снег, переметы и гололед.
Об этом сообщается на странице Службы автодорог в Николаевской области.
Также прогнозируются порывы ветра 15-20 метров в секунду и понижение температуры до 16 градусов мороза. Уровень опасности — «желтый».
«Такие погодные условия могут привести к перебоям энергоснабжения отдельных населенных пунктов, нарушению или прекращению движения автотранспорта. Подрядные организации, отвечающие за зимнее содержание автодорог, находятся в режиме боевой готовности и имеют запас противогололедных смесей в необходимом количестве», — отметили в САД.
Жителей области просят при возможности удержаться от поездок на большие расстояния. В случае, если понадобится помощь, обращаться к диспетчеру САД по тел. (068)886-88-00 (круглосуточно).
Напомним, в течение 8 февраля в травмпункт Николаевской больницы скорой медицинской помощи обратились 125 человек, получивших различные травмы из-за гололеда.
Сообщалось, что в Николаеве из-за гололеда люди с травмами по 5 часов стоят в очереди в травмпункте Больницы скорой медицинской помощи. При этом «скорые» продолжают подвозить людей.
Начальница управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай объяснила наличие очередей в травмпункте БСМП, в понедельник, 8 февраля, большим наплывом людей и техническими возможностями рентгеновского аппарата.
Мэр Николаева Александр Сенкевич прокомментировал жалобы горожан на гололед и неэффективную работу коммунальщиков 8 февраля. Он сказал, что технически невозможно было бороться с гололедом из-за того, что дождь не прекращался долгое время.