В связи со значительным ухудшением погодных условий, которое ожидается в пятницу, 12 февраля, в Николаевской области развернут 347 пунктов обогрева или приспособленных под такие пункты помещений.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

В частности, таких пунктов будет 72 в Баштанском районе, 71 в Вознесенском, 122 в Николаевском, 82 в Первомайском.

На своих территориях их открывают органы местного самоуправления. За помощью сюда смогут обратиться все, кто в ней нуждается. С перечнем объектов, организованных на территории Николаевской области, можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что 12 февраля в связи с выходом южного циклона синоптики прогнозируют в Николаевской области значительный снег, переметы и гололед.