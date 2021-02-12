Сегодня, 11 февраля, боевики обстреляли украинские позиции в районе Новомихайловки на Донбассе. Вследствие вражеского обстрела погиб украинский военный.
Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка Восток.
Трагедия произошла около 20:45.
— На обстрелы российско-оккупационных войск было предоставлено адекватный ответ, — сказано в сообщении.
Ранее сегодня стало известно, что на Донбассе погиб украинский военный от пули вражеского снайпера — военнослужащий десантно-штурмовых войск ВСУ, солдат Александр Глушко получил тяжелое ранение в зоне проведения ООС и умер в ходе эвакуации, несмотря на все усилия медиков его спасти.
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Сегодня, 11 февраля, боевики обстреляли украинские позиции в районе Новомихайловки на Донбассе. Вследствие вражеского обстрела погиб украинский военный.
Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка Восток.
Трагедия произошла около 20:45.
— На обстрелы российско-оккупационных войск было предоставлено адекватный ответ, — сказано в сообщении.
Ранее сегодня стало известно, что на Донбассе погиб украинский военный от пули вражеского снайпера — военнослужащий десантно-штурмовых войск ВСУ, солдат Александр Глушко получил тяжелое ранение в зоне проведения ООС и умер в ходе эвакуации, несмотря на все усилия медиков его спасти.