Сегодня, 11 февраля, боевики обстреляли украинские позиции в районе Новомихайловки на Донбассе. Вследствие вражеского обстрела погиб украинский военный.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка Восток.

Трагедия произошла около 20:45.

— На обстрелы российско-оккупационных войск было предоставлено адекватный ответ, — сказано в сообщении.

Ранее сегодня стало известно, что на Донбассе погиб украинский военный от пули вражеского снайпера — военнослужащий десантно-штурмовых войск ВСУ, солдат Александр Глушко получил тяжелое ранение в зоне проведения ООС и умер в ходе эвакуации, несмотря на все усилия медиков его спасти.