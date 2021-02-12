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Во Львовской области с начала циклона, который вечером 10 февраля зашел в западную Украину и охватил большую территорию страны, выпал почти метр снега.
Об этом сообщила пресс-служба Укравтодора.
По состоянию на 6:00 12 февраля, осадки усилились практически по всей территории Украины с интенсивным накоплением снега в западных, северных, центральных областях, в отдельных регионах с выпадением дождя.
Отмечается, что с начала действия циклона больше всего снега выпало во Львовской (до 90 см), Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской и Сумской областях (15-20 см).
Покрытие на автомобильных дорогах государственного значения в областях, где последние сутки выпадал снег, местами заснеженное, в других областях – мокрое. На всех перевалочных участках дорог небольшой снег.
Ранее сообщалось, что на дорогах Николаевской области работает снегоуборочная техника, а две мобильные группы от ГСЧС мониторят ситуацию.
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Во Львовской области с начала циклона, который вечером 10 февраля зашел в западную Украину и охватил большую территорию страны, выпал почти метр снега.
Об этом сообщила пресс-служба Укравтодора.
По состоянию на 6:00 12 февраля, осадки усилились практически по всей территории Украины с интенсивным накоплением снега в западных, северных, центральных областях, в отдельных регионах с выпадением дождя.
Отмечается, что с начала действия циклона больше всего снега выпало во Львовской (до 90 см), Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской и Сумской областях (15-20 см).
Покрытие на автомобильных дорогах государственного значения в областях, где последние сутки выпадал снег, местами заснеженное, в других областях – мокрое. На всех перевалочных участках дорог небольшой снег.
Ранее сообщалось, что на дорогах Николаевской области работает снегоуборочная техника, а две мобильные группы от ГСЧС мониторят ситуацию.