На дорогах Николаевской области работает снегоуборочная техника, а две мобильные группы от ГСЧС мониторят ситуацию.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

На 7:00 12 февраля почти на всей территории Николаевской области наблюдаются резкое понижение температуры до −7 ° (северные районы), значительные осадки в виде мокрого снега, порывистый ветер, местами до 20 м/с. Циклон на утро не добрался только до Снигиревского, Новобугского, Казанковского и Березнеговатского районов.

Для мониторинга состояния автодорог и в случае необходимости оказания помощи, от Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области работают 2 мобильные группы по направлениям: «Николаев — Коблево», «Николаев- Благодатное» на автомобилях повышенной проходимости. Также ночью работал автомобиль САРМ-В 23-й государственной пожарно-спасательной части в направлении «Первомайск — Благодатное». В указанных направлениях дороги проездные, работает снегоуборочная техника, пробок нет.

В Viber-группе ДТП и дороги водители сообщают, что в Николаеве, в основном, нормальные. Однако по проспекту Богоявленскому между остановками «Южная» и «Авангардная» произошло ДТП — машину вынесло на встречную полосу.

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Как известно, 12 февраля в связи с выходом южного циклона синоптики прогнозируют в Николаевской области значительный снег, переметы и гололед. Также прогнозируются порывы ветра 15-20 метров в секунду и понижение температуры до 16 градусов мороза. Уровень опасности — «желтый».

Кроме этого в связи со значительным ухудшением погодных условий, которое ожидается в пятницу, 12 февраля, в Николаевской области развернут 347 пунктов обогрева или приспособленных под такие пункты помещений.