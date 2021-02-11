Мэр Николаева Александр Сенкевич призвал жителей города воздержаться от поездок на выходных и оставаться дома из-за ухудшения погодных условий.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В частности, городской голова рассказал, что в Николаеве готовят технику и реагент для борьбы с гололедом.

— С пятницы, 12 февраля, в Николаеве, как и по всей стране, ожидаем значительное осложнение погодных условий. Во-первых, произойдет резкое колебание температур. Во-вторых, ожидаем дождь, переходящий в снег. Как следствие — гололед во всех своих проявлениях. Городские власти сейчас проводит совещания по налаживанию коммуникации между нашими подразделениями и подразделениями оперативного реагирования на погодные вызовы. Готовим технику и реагент для дорог. Проводим разъяснительную работу с руководителями некоммунальных учреждений и хозяйств. В целом — держим руку на пульсе, - написал Александр Сенкевич.

При этом мэр просил николаевцев воздержаться от поездок и призвал оставаться на выходных дома.

— Однако выше головы не прыгнешь. Поэтому вынужден обратиться раз за вашей помощью. Ненастье ожидаем в ночь с пятницы на субботу. Убедительно прошу, во избежание чрезвычайных событий, удержаться на выходных от своих поездок и от выходов из дома без реальной на то необходимости. У вас есть время купить необходимые продукты, завершить некоторые запланированные дела. Но на выходные старайтесь оставаться дома ради собственной же безопасности, - сообщил Александр Сенкевич.

Также Александр Сенкевич обратился к предпринимателям и попросил расчистить от снега тротуары возле их заведений.

— Мы неоднократно бок о бок преодолевали различного рода вызовы. Сегодня я вас также прошу подготовиться к ненастью. Чего-то сверхъестественного и сверхтяжелого я не прошу. Только присмотрите за прилегающими к вашим предприятий и учреждений территориями. В случае гололеда или снежных заносов прошу расчистить тротуары возле своих заведений для прохожих. Ваши добрые дела помогут коммунальщикам сосредоточить свои силы на важных объектах городской инфраструктуры, - добавил мэр.

Городской голова также призвал водителей не парковать свои автомобили на обочинах дорог.

— Уберите, пожалуйста, в пятницу свой транспорт во двор или на автостоянку, чтобы коммунальная техника имела возможность очистить и обработать реагентом дорожные магистрали. Отсутствие препятствий значительно ускорит время уборки и обработки дорожных магистралей, - добавил Александр Сенкевич.

Как известно, 12 февраля в связи с выходом южного циклона синоптики прогнозируют в Николаевской области значительный снег, переметы и гололед. Также прогнозируются порывы ветра 15-20 метров в секунду и понижение температуры до 16 градусов мороза. Уровень опасности — «желтый».

Кроме этого в связи со значительным ухудшением погодных условий, которое ожидается в пятницу, 12 февраля, в Николаевской области развернут 347 пунктов обогрева или приспособленных под такие пункты помещений.