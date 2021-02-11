В то время жителей Киева предупредили о сильнейшем снегопадеза последние 50 лет, во Львовской области снежная лавина перегородила участок трассы «Киев — Чоп».

Об этом передают Українські Новини.

Сообщается, что инцидент произошел в вечером четверг, 11 февраля, на участке дороги в Соколовском районе области. Снежный завал на трассе образовался после лавины, которая сошла с горного массива Плай.

В социальных сетях появилось видео схождения лавины, которое заснял один из очевидцев.

На ролике видно, что снег стал медленно двигаться в сторону дорогу, после этого перевалил через ограждение и начал заполнять обе полосы проезжей части слоем в несколько метров.

Ранее сообщалось, что на пяти реках Закарпатья начался паводок.

Как известно, в связи с метелью и гололедом, которые ожидаются завтра, в восьми областях закрыли трассы для проезда большегрузного транспорта.