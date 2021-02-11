В Закарпатской области значительное количество осадков стало причиной наводнения, пять рек пересекли первую границу защиты.

Об этом передает Укринформ со ссылкой на карту Бассейнового управления реки Тиса.

На данный момент паводковая волна идет по реке Тиса, уровень воды в районе города Чоп достигает 5 метров. Река Латорица в районе Чопа достигла уровня 6,88 метра. Поднялся уровень воды в реке Боржава в районе села Долгое до 2,57 метра, и высота продолжает расти. Также пересекли первую границу защиты река Перья в районе села Поляна и Турья в районе сел Симер и Турья Поляна.

Как прокомментировала ситуацию пресс-секретарь закарпатского управления ГСЧС Наталья Батыр, в настоящее время нет угрозы подтопления населенных пунктов.

«Продолжается выход рек на пойменные территории, ожидаем согласно прогнозу подтопление местной дороги Комяты — Шаланки в Виноградовском районе. Если начнется также подтопление населенных пунктов, то будем реагировать», — сказала она.

По ее словам, накануне спасатели совместно с работниками водного хозяйства области откачивали воду из каналов в селе Ольховка. Если бы этого не сделали, были бы подтоплены домохозяйства в пойме реки Боржава, добавила она.

«В данный момент в горных районах дождь перешел в снег, поэтому мы ожидаем, что этот фактор уменьшит уровень паводковых вод», — пояснила она.

По состоянию на утро 11 февраля спасатели откачивают воду в двух хозяйствах — в Ужгороде и Виноградовском районе. 10 февраля на откачку воды из частных хозяйств выезжали 16 раз, отметили в ГСЧС.

Напомним, что летом на Прикарпатье наводнение подтопило 4,5 тысяч домов и разрушило 90 мостов.