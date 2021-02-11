В связи с метелью и гололедом, которые ожидаются завтра, в восьми областях закрыли трассы для проезда большегрузного транспорта.

Об этом сообщили в Укравтодоре.

В Житомирской области с 15:00 введено временное ограничение на М-06 «Киев — Чоп» и М-07 «Киев — Ковель — Ягодин».

В Ивано-Франковской обласи перекрыли Н-09 «Мукачево — Ивано-Франковск — Львов» на участке Рогатин — граница Львовской области.

В Закарпатской области в связи с интенсивными осадками в виде мокрого снега на перевалочных участках дорог (Латирский, Абранском перевалы) с 06:15 ограничено движение для большегрузного транспорта на М-06 «Киев — Чоп», км 702 + 000 — км774 +000.

В Тернопольской области перекрыли для фур М-09 «Тернополь — Львов — Рава-Русская», км 0 + 000-40 + 338, М-12 «Стрый — Тернополь — Кропивницкий — Знаменка», км78 + 252-193 + 209, М-19 «Доманово — Ковель — Черновцы — Тереблече», км237 + 754-446 + 641.

На Черкащине закрыли М-05 «Киев — Одесса», км 143 + 009 — км 237 + 089, Н-01 «Киев — Знаменка», км 123 + 687- км 242 + 004, Н-08 «Борисполь — Днепр — Запорожье — Мариуполь», км 81 + 003 — км 168 + 695.

В Черниговской области с 10:00 11 февраля ввели ограничения движения тяжеловесных транспортных средств в направлении Киева на участках дорог М-01 «Киев — Чернигов — Новые Яриловичи» (от границы с Киевской областью к КПП «Новые Яриловичи») и Н-07 «Киев — Сумы — Юнаковка» (от границы с Сумской областью до границы с Киевской областью).

В Киевской области из-за сложных погодных условий (снегопад) с 15:00 действуют ограничения движения грузового транспорта на дорогах государственного значения:

М-01 «Киев — Чернигов — Новые Яриловичи»

М-03 «Киев — Харьков — Довжанский»

М-05 «Киев — Одесса»

М-06 «Киев — Чоп»

М-07 «Киев-Ковель — Ягодин»

Н-01 «Киев — Знаменка»

Н-08 «Борисполь — Днепр — Запорожье — Мариуполь»

В Полтавской области закрыли М-03 «Киев — Харьков — Довжанский» (км 126 + 528 — км 336 + 657, км 340 + 698 — км 395 + 873) и Н-08 «Борисполь — Днепр — Запорожье — Мариуполь» (км 168 + 695 — км 246 + 144, км 160 + 710 — км 276 + 376.

Как известно, 12 февраля в связи с выходом южного циклона синоптики прогнозируют в Николаевской области значительный снег, переметы и гололед. Также прогнозируются порывы ветра 15-20 метров в секунду и понижение температуры до 16 градусов мороза. Уровень опасности — «желтый».

Кроме этого в связи со значительным ухудшением погодных условий, которое ожидается в пятницу, 12 февраля, в Николаевской области развернут 347 пунктов обогрева или приспособленных под такие пункты помещений.