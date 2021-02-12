Служба автодорог в ночь с 11 на 12 февраля работала на дорогах Николаевской области. На приоритетных трассах было задействовано 50 спецмашин и 60 дорожников, использовано почти 100 тонн песчано-солевой смеси.

Об этом говорится на странице САД в Facebook.

«Техника и дорожные работники с вечера находились в режиме боевой готовности. Всю ночь спецмашины курсировали и посыпали автодороги на опережение, чтобы минимизировать последствия снегопада», — говорится в сообщении.

В Службе добавили, что расчистка и посыпка дорог области продолжается. Подрядчики, отвечающие за зимнее содержание, обеспечены горючим и имеют необходимый запас противогололедных смесей для оперативного реагирования на изменения погоды.

В случае, если вам понадобится помощь на дороге, звоните диспетчеру Службы автомобильных дорог в Николаевской области по тел. (068) 886 88 00 (круглосуточно).

Напомним, что для мониторинга состояния автодорог и в случае необходимости оказания помощи, от Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области работают 2 мобильные группы.