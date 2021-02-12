12 февраля коммунальное предприятие «ЭЛУ автодорог» с 4 утра начало посыпку дорог в Николаеве реагентом.

Об этом сообщается на странице КП в Facebook.

Отмечается, что дороги продолжают посыпать во всех районах города. После этого параллельно начнется механическая очистка улиц от снега отвалами и щетками.

Напомним, что Служба автодорог в ночь с 11 на 12 февраля работала на дорогах Николаевской области. На приоритетных трассах было задействовано 50 спецмашин и 60 дорожников, использовано почти 100 тонн песчано-солевой смеси.

Также для мониторинга состояния автодорог и в случае необходимости оказания помощи, от Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области работают 2 мобильные группы.