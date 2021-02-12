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12 февраля коммунальное предприятие «ЭЛУ автодорог» с 4 утра начало посыпку дорог в Николаеве реагентом.
Об этом сообщается на странице КП в Facebook.
Отмечается, что дороги продолжают посыпать во всех районах города. После этого параллельно начнется механическая очистка улиц от снега отвалами и щетками.
Напомним, что Служба автодорог в ночь с 11 на 12 февраля работала на дорогах Николаевской области. На приоритетных трассах было задействовано 50 спецмашин и 60 дорожников, использовано почти 100 тонн песчано-солевой смеси.
Также для мониторинга состояния автодорог и в случае необходимости оказания помощи, от Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области работают 2 мобильные группы.
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12 февраля коммунальное предприятие «ЭЛУ автодорог» с 4 утра начало посыпку дорог в Николаеве реагентом.
Об этом сообщается на странице КП в Facebook.
Отмечается, что дороги продолжают посыпать во всех районах города. После этого параллельно начнется механическая очистка улиц от снега отвалами и щетками.
Напомним, что Служба автодорог в ночь с 11 на 12 февраля работала на дорогах Николаевской области. На приоритетных трассах было задействовано 50 спецмашин и 60 дорожников, использовано почти 100 тонн песчано-солевой смеси.
Также для мониторинга состояния автодорог и в случае необходимости оказания помощи, от Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области работают 2 мобильные группы.