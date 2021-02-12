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В турецкой провинции Измир ночью пронесся торнадо, который вызвал значительные разрушения, 16 человек были травмированы.
Об этом пишет «Украинская правда».
Вечером в Измире начался сильный дождь и шквальный ветер, после чего на побережье пронесся торнадо.
Стихия повредила десятки автомобилей и домов, в порту затонули несколько лодок, другие были значительно повреждены. Ветер сорвал крыши с нескольких домов.
Кроме того, в порту ветер опрокинул контейнеры и краны. В результате падения одного из кранов пострадали 9 человек, всего в больницы попали 16 пострадавших.
Непогода также привела к разрушениям в турецкой провинции Чанаккале. Кроме ливней и сильных порывов ветра, здесь еще и выпал град размером с орех.
Вследствие непогоды затонули несколько лодок, повреждены автомобили и дома.
Напомним, что в Херсонской области через село Великая Александровка прошел довольно мощный торнадо, принесший существенные разрушения.
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В турецкой провинции Измир ночью пронесся торнадо, который вызвал значительные разрушения, 16 человек были травмированы.
Об этом пишет «Украинская правда».
Вечером в Измире начался сильный дождь и шквальный ветер, после чего на побережье пронесся торнадо.
Стихия повредила десятки автомобилей и домов, в порту затонули несколько лодок, другие были значительно повреждены. Ветер сорвал крыши с нескольких домов.
Кроме того, в порту ветер опрокинул контейнеры и краны. В результате падения одного из кранов пострадали 9 человек, всего в больницы попали 16 пострадавших.
Непогода также привела к разрушениям в турецкой провинции Чанаккале. Кроме ливней и сильных порывов ветра, здесь еще и выпал град размером с орех.
Вследствие непогоды затонули несколько лодок, повреждены автомобили и дома.
Напомним, что в Херсонской области через село Великая Александровка прошел довольно мощный торнадо, принесший существенные разрушения.