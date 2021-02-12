Иностранцу отказали в разрешении на въед в Украину и он попытался подкупить военнослужащих в Борисполе, чтобы те его пропустили без проверки.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Украинские правоохранители отказали в пересечении границы гражданину Азербайджана, потому что он превысил сроки нахождения на территории Украины. После этого он предложил пограничникам сумму в 200 долларов, чтобы те решили его проблему.

Служащие Госпогранслужбы от взятки отказались, а вот полицию решили уведомить, после чего правоохранители задержали нарушителя в ходе реализации уголовного производства по статье 208 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу».

После допроса и разъяснительных мер азербайджанца отправят домой обратным рейсом из Борисполя.

Напомним, что на границе с Румынией украинские пограничники остановили автомобиль, в котором оказались предметы, представляющие культурно-историческую ценность.