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Иностранцу отказали в разрешении на въед в Украину и он попытался подкупить военнослужащих в Борисполе, чтобы те его пропустили без проверки.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Украинские правоохранители отказали в пересечении границы гражданину Азербайджана, потому что он превысил сроки нахождения на территории Украины. После этого он предложил пограничникам сумму в 200 долларов, чтобы те решили его проблему.
Служащие Госпогранслужбы от взятки отказались, а вот полицию решили уведомить, после чего правоохранители задержали нарушителя в ходе реализации уголовного производства по статье 208 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу».
После допроса и разъяснительных мер азербайджанца отправят домой обратным рейсом из Борисполя.
Напомним, что на границе с Румынией украинские пограничники остановили автомобиль, в котором оказались предметы, представляющие культурно-историческую ценность.
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Иностранцу отказали в разрешении на въед в Украину и он попытался подкупить военнослужащих в Борисполе, чтобы те его пропустили без проверки.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Украинские правоохранители отказали в пересечении границы гражданину Азербайджана, потому что он превысил сроки нахождения на территории Украины. После этого он предложил пограничникам сумму в 200 долларов, чтобы те решили его проблему.
Служащие Госпогранслужбы от взятки отказались, а вот полицию решили уведомить, после чего правоохранители задержали нарушителя в ходе реализации уголовного производства по статье 208 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу».
После допроса и разъяснительных мер азербайджанца отправят домой обратным рейсом из Борисполя.
Напомним, что на границе с Румынией украинские пограничники остановили автомобиль, в котором оказались предметы, представляющие культурно-историческую ценность.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий