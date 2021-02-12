12 февраля в 12:46 по экстренному номеру «101» от сотрудников патрульной полиции поступило сообщение о том, что на автодороге Н-24 «Благовещенское — Николаев» в 20 км от села Семеновка Благодатненской ОТГ помощь спасателей в изъятии из кювета грузового автомобиля ГАЗель.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

На вызов выехало отделение 6 государственной пожарно-спасательной части на автомобиле повышенной проходимости САРМ-Л. Совместными усилиями спасателей и правоохранителей с помощью троса отбуксировали грузовик на проезжую часть.

Вскоре спасатели 8 части вытащили из бездорожья легковушка Opel на пути между пгт Березанка и селом Анатольевка Коблевской объединенной территориальной общины.

Возле села Прищеповка Новомарьевской ОТГ спасатели 10 части вытащили из сугроба на грунтовой дороге ВАЗ-2105.

На территории садово-виноградного общества «Березка» 19 часть оказала помощь в буксировке микроавтобуса (без пассажиров), который застрял на полевой дороге.

Ранее сообщалось, что на трассе Н-11 возле Нового Буга в Николаевской области перевернулась фура.